/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson et le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, M. Fatih Birol, prendront la parole à Ottawa/

Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), une société de premier plan spécialisée dans les services de consultation en gestion et les conseils financiers qui concentre ses activités sur les industries nord-américaines de l'énergie et de...

Ross Energy (« Ross Energy ») et Fidelis New Energy, LLC (« Fidelis ») ont conclu un partenariat exclusif pour le développement, la construction et l'exploitation de réseaux de stockage souterrain du CO2 au Danemark et dans le sud de la Suède. Ce...