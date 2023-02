NOUVELLE OFFRE EN INTERPRÉTATION ET ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE AU CONSERVATOIRE ET À L'UNIVERSITÉ LAVAL





QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et l'Université Laval s'allient afin d'offrir un nouveau programme qui conjuguera à la fois interprétation et enseignement de la musique permettant l'obtention d'un brevet d'enseignement. Cette offre de programmes universitaires permettra aux étudiantes et étudiants de réaliser simultanément un baccalauréat en interprétation au Conservatoire de musique de Québec (CMQ) et un baccalauréat en enseignement de la musique à la Faculté de musique de l'Université Laval.

« On souhaite, par ce partenariat, unir nos forces et nos ressources afin d'assurer une relève compétente, engagée et passionnée. On souhaite également offrir des perspectives d'avenir pour notre communauté étudiante qui, par ses connaissances pointues autant en musique qu'en pédagogie, inspirera les prochaines générations d'élèves du primaire et du secondaire », explique le directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Marc Hervieux.

Les activités de formation du programme de baccalauréat en enseignement de la musique s'étaleront sur 18 sessions à temps partiel (automne-hiver-été) afin de permettre aux étudiantes et étudiants qui le désirent de continuer leurs études à temps plein dans le programme de maîtrise en musique - profil interprétation du CMQ.

« Ce partenariat met en valeur les expertises de nos deux grandes institutions pour offrir aux étudiantes et étudiants en musique une formation pertinente et en lien avec les besoins de la société québécoise. Ensemble, nous travaillerons au développement de nouvelles générations de musiciennes et musiciens et de mélomanes par l'apprentissage de la musique en milieu scolaire », explique la doyenne de la Faculté de musique de l'Université Laval, Carmen Bernier.

Admissions en cours

C'est une occasion à saisir pour les étudiantes et étudiants actuellement inscrits dans un programme collégial en musique, soit au Conservatoire ou dans un autre établissement d'enseignement. Les musiciennes et musiciens intéressés peuvent présenter une demande d'admission simultanée dans les deux institutions dès maintenant. Les candidates et candidats devront ensuite auditionner au CMQ afin que les professeurs et la direction puissent apprécier leur potentiel.

Toutes les informations spécifiques aux conditions d'admission et au déroulement du programme sont disponibles sur le site Web du Conservatoire et sur le site Web de la Faculté de musique de l'Université Laval.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes?: Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

À propos de l'Université Laval

