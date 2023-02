Boomi nomme un ancien dirigeant de Citrix au poste de président et CFO, et un ancien dirigeant de SAP au poste de CMO





Boomitm, leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui la nomination de l'ancien vice-président exécutif (EVP) et Chief Financial Officer (CFO) de Citrix, Arlen Shenkman, au poste de président et CFO, et de l'ancienne présidente du marketing d'entreprise de SAP, Alison Biggan, au poste de Chief Marketing Officer (CMO).

« Boomi est convaincue que nouer et maintenir des liens sont des principes fondamentaux, non seulement pour les affaires, mais aussi pour l'humanité », a déclaré Steve Lucas, CEO de Boomi. « Les parcours extraordinaires d'Arlen et d'Alison en tant que leaders de logiciels d'entreprise dans certaines des marques les plus réputées de l'industrie - associés à notre plateforme et à nos innovations uniques - conduiront Boomi vers des sommets sans précédent alors que nous poursuivons notre mission d'offrir une connexion à tous, pour tout, et partout ».

Arlen Shenkman, président et CFO

Arlen Shenkman est un cadre technologique international qui posséde plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la direction d'entreprises à forte croissance, de la conduite de stratégies de gestion financière et de capital et de développement commercial, de l'incubation de nouveaux modèles commerciaux et de la supervision d'investissements, de fusions et acquisitions, dans des entreprises publiques de logiciels d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Il était auparavant EVP et CFO de Citrix Systems, Inc. et, avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction chez SAP, notamment ceux d'EVP et de responsable mondial du développement commercial et des écosystèmes, de CFO de SAP Amérique du Nord (la plus grande division commerciale de SAP) et de responsable mondial du développement d'entreprise. Ce fut l'un des principaux architectes de la transformation rapide de SAP en entreprise de cloud computing.

M. Shenkman est titulaire d'un J.D. de la faculté de droit de l'université de Miami, d'un M.B.A. de la Fox School of Business de l'université Temple et d'une licence en sciences politiques de l'université George Washington. Il a également suivi le programme de finance d'entreprise de la London Business School. Il siège aux conseils d'administration de Commvault [NASDAQ : CVLT] et d'AspenTech [NASDAQ : AZPN] et est membre du conseil d'administration de la Pennsylvania Academy of Fine Arts.

Alison Biggan, CMO

Avec plus de 20 ans d'expérience à la tête d'équipes très performantes dans le domaine des logiciels d'entreprise, Mme Biggan apporte une grande expérience en prestation de services marketing d'excellence. Plus récemment, Mme Biggan a occupé le poste de présidente du marketing d'entreprise chez SAP, où elle dirigeait les équipes de marketing numérique, de la marque, des événements, des clients et des partenaires de SAP dans le monde entier, pour l'ensemble du portefeuille SAP. Auparavant, elle avait dirigé le marketing produit et de terrain, occupé le poste de COO de l'organisation marketing mondiale et fait partie intégrante de la transformation du cloud de SAP. Leader reconnue, Mme Biggan a rejoint SAP lors de l'acquisition de Business Objects. Avant de rejoindre SAP, elle a occupé des postes de direction en marketing chez Crystal Decisions, Business Objects et Sophos. Mme Biggan a fait ses études à l'université de la Colombie-Britannique et est titulaire d'une licence en lettres et d'un diplôme en communications marketing de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique.

Ces deux nominations de dirigeants font suite à la nomination de Steve Lucas comme CEO. Après avoir travaillé chez iCIMS, M. Lucas a rejoint Boomi où il apporte plus de 27 ans d'expérience en matière de direction et d'exploitation de certaines des entreprises de logiciels les plus innovantes au monde. Il a occupé des postes de direction chez Adobe, Marketo, SAP et Salesforce.

Classé comme leader de la catégorie des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi se fait l'éloge d'une communauté croissante de plus de 100 000 membres, et de l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes internationaux (GSI) dans l'espace iPaaS. L'entreprise dispose d'un réseau mondial d'environ 800 partenaires, notamment Accenture, Deloitte, SAP, et Snowflake ; et travaille avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscale, dont Amazon Web Services, Google et Microsoft, entre autres.

Récemment intégré dans le Deloitte Technology Fast 500tm et l' Inc. 5000 comme l'une des entreprises technologiques les plus innovantes et à la croissance la plus rapide d'Amérique, Boomi a récemment été nommée dans la liste de Nucleus Research des « Hot Companies to Watch en 2023 ». L'entreprise a également été récompensée par deux Stevie® Awards, comme entreprise de l'année et pour l'innovation produit. ; par le Gold Globee® Award dans la catégorie « Platform as a Service » (PaaS) ; par le Merit Award technologique dans la catégorie Cloud Services ; par le Stratus Award comme leader mondial du Cloud Computing en 2022, et a reçu la prestigieuse note de 5 étoiles dans le CRN Partner Program Guide, une liste finale des programmes les plus importants des fournisseurs de technologies de pointe offrant des produits innovants et des services flexibles à travers le réseau informatique. Boomi a également remporté de nombreux prix en se positionnant comme employeur de choix, dont une inscription sur la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine.

