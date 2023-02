Wasabi Technologies lance « Surveillance Cloud » : un stockage " sans limite " adapté aux besoins du secteur de la vidéosurveillance





Wasabi Technologies, le spécialiste du hot cloud storage, lance « Wasabi Surveillance Cloud » une solution inédite pour répondre aux besoins de l'industrie de la vidéosurveillance. Cette offre permet aux organisations de transférer leurs bandes de vidéosurveillance depuis un stockage local vers le cloud, sans manquer de capacité. Une approche "botomless" du stockage vidéo, essentielle pour soutenir l'évolution du secteur qui fait face à de nombreux défis comme le nombre croissant de vidéos haute résolution qui entraine des fichiers toujours plus volumineux ou les exigences réglementaires et de conservation stricte.

D'après l'étude sur la surveillance vidéo menée par IDC en 2022, un nombre croissant d'entreprises s'attendent à ce que leurs besoins de stockage en matière de vidéosurveillance augmentent sur les trois prochaines années.1 Cependant, pour une organisation, le coût pour faire évoluer une technologique de stockage existante vers le déploiement d'un nouveau système plus adapté est extrêmement coûteux.

« Les entreprises mesurent les avantages du stockage vidéo dans le cloud notamment les économies, l'agilité et l'accessibilité des données, tout en ayant besoin d'une solution efficace pour conserver les avantages de leur base de stockage existante. C'est pourquoi, l'architecture de stockage doit répondre aux exigences de la vidéosurveillance moderne, et ce, de manière rentable. »

Mike Jude, Directeur de recherche, Surveillance vidéo et applications de vision, IDC.

Wasabi Surveillance Cloud offre un environnement de stockage hybride et transparent, permettant de conserver les infrastructures existantes sur site, tout en maximisant le retour sur investissement. En pratique, les utilisateurs de systèmes de gestion vidéo (VMS) peuvent transférer leurs vidéos rarement consultées de leurs serveurs sur site, directement vers le stockage cloud Wasabi. Les données vidéo sont conservées "à chaud", ce qui signifie qu'elles sont disponibles et peuvent être consultées instantanément. Wasabi Surveillance Cloud permet à la technologie VMS, autrefois cloisonnée, d'être cloud-compatible et bénéficier ainsi d'une transition simple et transparente.

Voici les principales caractéristiques de Wasabi Surveillance Cloud :

Une intégration fluide avec tous les principaux fournisseurs de VMS.

Une protection renforcée avec l'immuabilité pour limiter l'impact de ransomwares ou les suppressions accidentelles.

Restauration de la vidéo et des données directement depuis le cloud.

Une offre évolutive à la demande : une flexibilité qui permet d'éviter les mises à niveau coûteuses des serveurs tout en augmentant la résolution et la fréquence d'images.

Conformité aux principales réglementations sectorielles-gouvernementales et aux exigences de conservation, notamment HIPAA, CJIS, FERPA, FINRA, etc.

Une solution déployée à l'échelle mondiale dans des datacenters certifiés aux normes SOC 2, ISO 27001 et PCI-DSS.

« Les organisations ayant réalisé des investissements technologiques importants dans des systèmes de vidéosurveillance se retrouvent avec une architecture de stockage vidéo soumise à une pression accrue face à l'explosion des données. Wasabi Surveillance Cloud permet à l'industrie de tirer profit du meilleur du cloud, sans avoir à sacrifier le stockage existant sur site. Cette solution permet d'atteindre une approche de stockage « botomless » et ainsi supporter la croissance exponentielle des données vidéo. »

David Boland, vice-président de la stratégie cloud, Wasabi Technologies.

