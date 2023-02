Porter Airlines débarque à Ottawa et à Montréal avec ses premiers vols d'Embraer E195-E2 au départ de l'aéroport Pearson de Toronto





La seule compagnie aérienne développant des réseaux complets aux deux aéroports de Toronto

TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Porter Airlines célèbre les premiers vols de ses nouveaux appareils Embraer E195-E2 entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL).

L'arrivée des appareils E195-E2 sur ces itinéraires à destination d'Ottawa et de Montréal, que Porter Airlines dessert déjà à bord de Dash 8-400 au départ de l'aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ), offre plus de choix aux passagers qui désirent se rendre dans la région du Grand Toronto et en revenir. À mesure qu'elle ajoute des destinations à partir de l'aéroport Pearson, Porter sera la seule compagnie aérienne à offrir des réseaux complets aux deux principaux aéroports de Toronto. Les vols régionaux se feront au départ de l'aéroport Billy Bishop et les vols en direction de destinations nord-américaines de premier plan à partir de l'aéroport Pearson.

D'autres vols au départ de l'aéroport Pearson s'effectueront à partir de ce mois-ci, à commencer par Vancouver (le 7 février), Edmonton (le 14 février), Calgary (le 22 février) et Halifax (le 23 février). Porter annoncera bientôt d'autres itinéraires puisqu'elle développe son réseau pour les vols d'appareils E195-E2. La compagnie aérienne entend établir une présence dans les principales villes de l'est du Canada, soit Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax, afin de les relier à la côte ouest, au sud des États-Unis, au Mexique et aux Caraïbes.

L'hospitalité et le service généreux sont des éléments essentiels de l'offre distinctive de Porter. Les passagers des vols inauguraux d'aujourd'hui ont été accueillis aux portes d'embarquement avec un avant-goût du service haut de gamme de Porter : du café de Balzac's Coffee Roasters, du thé de Sloane Fine Tea Merchants et des biscuits sablés aux pépites de chocolat de Cookie It Up. Pour chaque vol, les passagers à bord ont reçu en guise d'accueil un bon de vol d'une valeur de 150 $ à appliquer à un prochain voyage et un passager chanceux a gagné un aller-retour pour deux personnes vers la destination Porter de son choix avec PorterReserve, la nouvelle expérience économique tout inclus.

PorterReserve offre les avantages du service à bord primé de la compagnie aérienne, appelé PorterClassic, qui comprend une sélection de collations de qualité supérieure et de boissons offertes gratuitement, y compris de la bière et du vin servis dans des verres. PorterReserve offre également l'enregistrement et l'embarquement prioritaires à l'aéroport, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, deux bagages enregistrés et la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais. Sur les vols plus longs, les passagers pourront profiter d'un menu amélioré proposant des repas frais et sains, des cocktails prémélangés et des collations supplémentaires.

Porter lance ses vols pour les voyageurs nord-américains à bord d'appareils E195-E2, qui sont dotés d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique disposés selon une configuration deux par deux, pour un total de 132 places, et qui offrent à chaque passager une connexion gratuite et rapide au réseau Wi-Fi. La compagnie aérienne a commandé jusqu'à cent appareils E195-E2, dont cinquante avec une date de livraison ferme et qui devraient être livrés au cours des deux prochaines années. Porter est la seule compagnie aérienne dont tous les avions ne sont pourvus d'aucun siège du milieu, y compris ceux de sa flotte d'appareils De Havilland Dash 8-400.

Au début, quatre vols quotidiens aller-retour sans escale seront assurés entre l'aéroport Pearson de Toronto et Ottawa. En ce qui concerne Montréal, il y aura trois vols quotidiens aller-retour sans escale, puis quatre à partir du 7 février.

Il est maintenant possible de réserver des vols et des forfaits vacances Évasions Porter sur le site www.flyporter.com et auprès des agents de voyage.

Citations

« Il a fallu faire preuve de beaucoup d'innovation et de dévouement pour mener à bien ce projet et aujourd'hui, les membres de notre équipe peuvent savourer les résultats de leurs efforts. Les passagers peuvent maintenant voler avec nous à partir l'aéroport de Toronto de leur choix et découvrir le style, l'attention et le charme distinctifs de Porter. L'importance que nous accordons au service et au respect de la dignité des voyageurs en classe économique élève les attentes en matière de vol. Il s'agit d'un moment mémorable et il nous semblait logique d'effectuer ces premiers vols en direction de nos deux partenaires de longue date, Montréal et Ottawa, que nous desservons depuis 2006 à partir de l'aéroport Billy Bishop. »

- Michael Deluce, président et chef de la direction, Porter Airlines.

« Nous accordons une grande importance aux partenariats qui font résonner notre valeur consistant à faire passer le voyageur en premier, et qui la renforcent.

Nous sommes ravis que les passagers voyageant par l'aéroport Pearson puissent désormais vivre la culture de Porter où la priorité est axée sur les clients.

Même si ce partenariat commence aujourd'hui avec le lancement de deux itinéraires, ce n'est que le début d'un effort de collaboration visant à offrir plus de choix à nos précieux passagers ».

- Janik Reigate, directrice des relations stratégiques avec les clients, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

"Aéroports de Montréal (ADM) est heureuse d'accueillir pour la toute première fois à YUL l'aéronef Embraer E195-E2, qui portera les couleurs de Porter Airlines et assurera l'itinéraire Montréal-Toronto. L'ajout de cet aéronef s'inscrit dans l'approche de durabilité adoptée par ADM et ses compagnies aériennes partenaires, car il réduira les émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'empreinte sonore du transporteur. Nous félicitons Porter Airlines d'avoir ajouté cet appareil à sa flotte et de s'engager dans la lutte pour la réduction de son empreinte environnementale."

- Stéphane Lapierre, vice-président, exploitation et développement aérien, Aéroports de Montréal

« Nous sommes ravis de participer à la croissance positive de Porter, qui intègre à son réseau des jets Embraer E195-E2 efficaces et adaptés aux passagers. L'avenir est incroyablement prometteur pour les voyageurs d'Ottawa-Gatineau qui souhaitent voler avec classe à bord des aéronefs de Porter. Nous proposons quatre vols journaliers en direction de l'aéroport Pearson de Toronto; d'autres destinations sans escale suivront alors que la flotte prend de l'expansion. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction de l'aéroport d'Ottawa

« Porter Airlines, le client qui assure le lancement de ce nouvel aéronef de pointe en Amérique du Nord, est le premier à offrir à ses clients un confort raffiné, un plan de cabine sans sièges centraux, des porte-bagages spacieux et un niveau de bruit des plus faibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cabine. Les clients de Porter seront ravis de savoir que l'E195-E2 est l'aéronef monocouloir le plus propre et le plus silencieux sur le marché, avec une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente. Ce plan d'expansion, qui comprend de nouvelles destinations intéressantes et des niveaux de service améliorés - le tout à bord de l'aéronef le plus récent, le plus confortable et le plus efficace - marque le début d'une nouvelle ère pour Porter Airlines et pour les voyageurs au Canada et partout en Amérique du Nord. »

- Arjan Meijer, président et chef de la direction, Embraer Commercial Aviation

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

