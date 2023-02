LXT accueille Carolyn Harvey au poste de vice-présidente, Opérations





Une experte en données sur l'IA ajoute plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie à la tête des opérations mondiales pour soutenir la croissance mondiale de LXT

TORONTO, 1er février 2023 /CNW/ - LXT , un nouveau chef de file mondial en matière de données sur l'entraînement de l'IA, a annoncé aujourd'hui l'ajout de Carolyn Harvey au poste de vice-présidente, Opérations. Mme Harvey apporte une grande expérience à LXT grâce à son poste chez Appen, où elle a dirigé le département de prestation de services à l'échelle mondiale pour l'entreprise. Elle relèvera de Yassin Omar, chef d'exploitation, et se joindra à l'équipe de la haute direction de LXT, qui comptera désormais 65 ans d'expérience combinés dans le domaine des données sur l'IA, ce qui est unique sur le marché.

« En tant qu'experte de l'industrie possédant une vaste expérience de la gestion de la prestation de services à grande échelle, Mme Harvey était le choix naturel pour le poste de vice-présidente, Opérations », a déclaré Yassin Omar, chef des opérations de LXT. « Sa capacité à faire preuve de leadership et ses connaissances de l'industrie, ainsi que son expérience de la prestation de programmes pluriannuels à grande échelle pour certaines des plus grandes organisations mondiales, sont d'énormes atouts alors que nous continuons de bâtir une organisation de prestation de services de premier ordre. Je suis ravi de l'accueillir au sein de notre équipe. »

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Harvey sera responsable de la direction et de l'expansion de l'organisation des opérations mondiales de LXT, notamment de la définition et de la mise en oeuvre de stratégies, d'une structure et de processus visant à accroître la satisfaction des clients et à s'assurer que ceux-ci continuent de recevoir des données sur l'IA de qualité et à temps dans un large éventail de modalités et de cas d'utilisation. Ses compétences et son expérience spécialisées aideront également LXT à répondre aux besoins d'un nombre croissant de clients dans le monde entier.

« Les entreprises qui déploient avec succès l'IA savent que des données de grande qualité sont un élément essentiel de leur stratégie d'IA », a déclaré Mme Harvey. « Ayant travaillé dans l'industrie des données d'IA pendant plus d'une décennie, je comprends que la prestation de services de qualité est complexe et en constante évolution pour répondre aux besoins changeants des clients en matière de données. Au moment d'envisager ma prochaine collaboration, il était important pour moi de me joindre à une organisation dotée d'une vision et d'une culture qui accordent la priorité à l'excellence opérationnelle pour les clients de tous types, peu importe où ils en sont dans leur parcours de maturité en IA. C'est un honneur pour moi de me joindre à l'équipe de LXT et j'ai hâte d'utiliser mon expérience pour aider l'entreprise à continuer d'offrir des données de grande qualité à ses clients partout dans le monde. »

Avant de se joindre à LXT, Mme Harvey a dirigé l'équipe de prestation de services à l'échelle internationale pour les clients stratégiques mondiaux d'Appen. Elle était notamment responsable de la stratégie et de l'exécution de la prestation de services, et de la gestion d'une grande équipe internationale afin d'accroître l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts d'exploitation et d'assurer une grande satisfaction des clients. Elle possède également de l'expérience dans des organisations comme Expedia et Bank of America.

« En 2011, dans le cadre de notre diligence raisonnable pour l'acquisition de Butler Hill par Appen, nous avons identifié Carolyn Harvey comme l'un des actifs les plus précieux de Butler Hill », a déclaré Phil Hall, chef de la croissance de LXT. « Travailler en étroite collaboration avec Mme Harvey et son équipe au fil des ans n'a fait que renforcer cette impression initiale, et je pense qu'il est juste de dire qu'il aurait été difficile pour Appen, voire impossible, de réaliser la croissance exponentielle qu'elle a connue avant 2020 sans son expertise. Dans cette optique, je suis ravi que LXT soit maintenant en mesure de renforcer davantage son équipe de direction en invitant Mme Harvey à bord. Elle possède une expérience inégalée en leadership opérationnel, et je ne saurais trop insister sur le fait que nous sommes heureux qu'elle fasse partie de notre équipe. »

À propos de LXT

LXT est un nouveau chef de file en matière de données d'entraînement pour l'IA qui alimente la technologie intelligente au profit des organisations mondiales. En partenariat avec un réseau international de contributeurs, LXT collecte et annote les données sur plusieurs modalités selon les exigences des entreprises en ce qui concerne la rapidité, la portée et la souplesse. Notre expertise mondiale couvre plus de 115 pays et plus de 750 paramètres régionaux linguistiques. Fondée en 2010, LXT a son siège social à Toronto, au Canada, et est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Égypte, en Turquie et en Australie. L'entreprise sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le site Web lxt.ai.

