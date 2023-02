Projet pilote afin de sauver plus de vie - Québec met 100 défibrillateurs externes automatisés à la disposition de la population





QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est heureux d'annoncer le lancement du projet pilote lié à l'installation de 100 défibrillateurs externes automatisés (DEA) qui seront mis à la disposition de la population dans de nombreuses régions du Québec. Les DEA, des appareils électroniques qui permettent, à l'aide d'une décharge électrique, de réanimer un coeur qui a cessé de battre, seront installés à proximité de guichets automatiques des institutions financières de la Banque Nationale et de Desjardins. Ils seront accessibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

Rappelons qu'en juin dernier, dans la foulée des engagements annoncés dans le cadre du Plan santé, le ministre avait dévoilé les grandes lignes de la Stratégie globale de déploiement de 1000 défibrillateurs externes automatisés (DEA) pour la population québécoise.

La mise en place du projet pilote est le premier volet de cette Stratégie. Dans un premier temps, ce sont donc 100 DEA qui seront disponibles dans les guichets automatiques de Desjardins et de la Banque Nationale dans les régions de l'Estrie, de la Mauricie, de la Montérégie, de Montréal, de Lanaudière, dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Ces DEA seront enregistrés dans la base de données DEA-Québec de la Fondation Jacques-de Champlain.

Les lieux ont été choisis en raison de leur facilité d'accès et de leur répartition régionale. En fonction des résultats, il est prévu que 900 DEA supplémentaires soient installés par la suite afin d'assurer une couverture encore plus efficace et optimale. Différents endroits seront analysés pour le déploiement des DEA additionnels.

Citations :

« Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiorespiratoire, la rapidité de l'intervention est déterminante pour ses chances de survie. L'application de manoeuvres de premiers secours dans les toutes premières minutes peut faire toute la différence. C'est pourquoi il est si important que davantage de DEA soient accessibles à la population. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui contribuent à ce projet pilote qui a le potentiel de sauver des vies. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Rendre accessibles 100 premiers DEA dans certains lieux publics est le premier pas vers une couverture primordiale en cas d'arrêt cardiaque. Dans une population vieillissante, il était très important d'intégrer ce filet de sécurité. On a tous vécu de près ou de loin une situation qui aurait pu se terminer positivement si un tel équipement avait été disponible. Maintenant, souhaitons que le projet pilote soit un vif succès pour voir le Québec être l'une des premières sociétés en Amérique où la prévention est une priorité. »

Pierre Lavoie, cofondateur, Grand défi Pierre Lavoie

« Ce projet pilote est une excellente nouvelle pour la population en matière d'accès public à la défibrillation. Il faut rappeler que tout citoyen peut facilement utiliser un DEA même sans formation préalable et que son utilité est maximale dans les premières minutes suivant un arrêt cardiorespiratoire. L'équipe de la Fondation Jacques-de Champlain remercie les partenaires impliqués dans ce projet pilote et continuera de collaborer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour garantir un accès universel à la défibrillation, dont la mise en place d'une législation spécifique qui assurerait la présence de DEA dans plusieurs lieux désignés ainsi qu'un enregistrement au registre national DEA-Québec. »

Dr François de Champlain, président de la Fondation Jacques-de Champlain, urgentologue et chef d'équipe en traumatologie au Centre universitaire de santé McGill

« L'accessibilité à un DEA peut faire toute la différence pour les chances de survie d'une personne en arrêt cardiorespiratoire. À la Banque Nationale, la santé est au coeur de nos préoccupations et nous sommes soucieux d'avoir un impact positif sur les communautés où nous sommes présents. C'est pourquoi nous sommes heureux de participer aux premières étapes de cette initiative clé en rendant des DEA accessibles à tous dans les régions ciblées. »

Danny Déry, vice-président, Centre conseil Expérience employé, Banque Nationale

« Il était naturel pour Desjardins de participer à ce projet pilote et d'utiliser les espaces de nos guichets automatiques pour assurer une plus grande disponibilité des DEA dans la province. Plus la population aura facilement accès à des défibrillateurs externes automatisés, plus il sera possible de sauver des vies. C'est dans cet esprit que nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la réalisation de ce projet. »

Christian Dubeau, vice-président Services immobiliers, Mouvement Desjardins

Faits saillants :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a assumé le financement des 100 DEA qui ont été acquis avec la collaboration de la Fondation Jacques-de Champlain.

Soulignons que le deuxième volet de la Stratégie globale de déploiement des défibrillateurs automatisés pour la population québécoise concerne la mise en place d'un registre national des DEA sur le territoire québécois, en partenariat avec la Fondation Jacques-de Champlain, qui a développé ce registre. Celui-ci permet de situer, à l'aide de la géolocalisation, les DEA les plus près. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s'est engagé à contribuer au financement de la Fondation pour le déploiement provincial et la mise à jour du registre.

Par ailleurs, pour garantir un accès universel à toute la population québécoise, le ministre de la Santé considère comme primordiale l'adoption d'une loi spécifique sur l'accès public à la défibrillation sur l'ensemble du territoire. Cette loi inclurait notamment les lieux qui devraient disposer d'un DEA, le rôle et les responsabilités de ces lieux, ainsi que l'enregistrement des DEA au registre national.

Lien connexe :

La population est invitée à télécharger l'application DEA-Québec afin de savoir où sont situés les DEA les plus proches en cas de besoin : https://dea.jacquesdechamplain.com/.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

