TINDLE FAIT SON ENTRÉE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL ET S'ÉTEND RAPIDEMENT À DE NOUVEAUX CANAUX, DONT 6 000 MAGASINS D'ALIMENTATION ET DES COFFRETS-REPAS EN LIGNE PRÉPARÉS PAR DES CHEFS

TiNDLE est désormais disponible dans les épiceries des principales villes d'Allemagne et présente sa toute nouvelle gamme de produits délicieux et faciles à préparer, conçus pour les cuisiniers amateurs

Les consommateurs pourront se procurer le poulet végétal « ridiculement bon » dans les rayons du plus grand détaillant allemand, le groupe EDEKA, dans 2 200 magasins EDEKA et en offre promotionnelle limitée dans 4 200 magasins Netto

Les amateurs de cuisine américains pourront découvrir en avant-première la nouvelle gamme TiNDLE, livrée directement chez eux, sous forme de coffrets-repas préparés par le chef Chad Rosenthal, une star de la gastronomie

HAMBOURG, Allemagne, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Next Gen Foods, producteur de TiNDLE , annonce aujourd'hui le lancement officiel de sa gamme de six nouveaux produits de détail ; pour la première fois, les consommateurs allemands et américains découvriront le poulet végétal très apprécié pour la cuisine pratique à domicile. En Allemagne, les magasins EDEKA et Netto du groupe EDEKA seront les premiers à commercialiser TiNDLE, dans plus de 6 000 points de vente cette semaine, ce qui en fait l'un des plus grands lancements au détail d'une marque de viande végétale. Aux États-Unis, les consommateurs peuvent commander les nouveaux coffrets-repas destinés aux particuliers, élaborés par le chef Chad Rosenthal, exclusivement sur la place de marché électronique Goldbelly .

TiNDLE est un poulet végétal délicieux et facile à préparer qui a rapidement attiré l'attention des chefs et des professionnels de la cuisine du monde entier en raison de ses similitudes au niveau du goût, de la texture et de l'expérience que peut offrir le poulet d'origine animale. Il est fabriqué à partir d'ingrédients simples, sans OGM, et constitue une bonne source de protéines et de fibres, avec 17 g de protéines et 8 g de fibres pour 100 g de TiNDLE.

La nouvelle gamme de produits de détail TiNDLE comprend six formats, développés en collaboration avec l'équipe de recherche et développement de classe mondiale de la société et des chefs experts à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis afin d'apporter une expérience gastronomique élevée dans les cuisines domestiques. Tout comme dans les restaurants d'aujourd'hui, les produits TiNDLE prêts à l'emploi ont une saveur distinctive et appétissante, en grande partie grâce à la présence de Lipiä, l'émulsion exclusive de la société composée d'ingrédients d'origine végétale qui reproduisent l'arôme, la facilité de cuisson et les qualités savoureuses de la graisse de poulet. Cette nouvelle gamme comprend :

Les nuggets TiNDLE : des nuggets de taille standard délicieuses telles quelles ou qui peuvent devenir une base polyvalente et adaptable pour des plats de toutes sortes de cuisines, y compris les pâtes, les tacos ou les currys.

Les steaks TiNDLE : des steaks juteux qui peuvent être cuisinés en un repas impressionnant en moins de cinq minutes, parfaits pour vos sandwichs préférés ou comme base pour le poulet parmesan ou le katsu.

Le pop-corn TiNDLE : des mini pop-corns avec un enrobage croustillant et une touche de poivre noir qui peuvent être servis seuls ou accompagnés de sauces ou comme garniture pour des plats ou des salades.

Les schnitzels TiNDLE : l'emblématique schnitzel allemand, adapté par TiNDLE, enrobé d'une riche couche de pâte à frire et de chapelure croustillante.

Les bâtonnets TiNDLE : simples et rapides à préparer, ces bâtonnets juteux et croustillants sont savoureux tels quels ou peuvent être utilisés comme accompagnement pour remplir des wraps ou des tacos.

Les ailes TiNDLE : cette version végétale, une adaptation parfaite des ailes de poulet tant appréciées, peut être dégustée telle quelle pour un plaisir croustillant ou accompagnée de la sauce de votre choix pour un repas savoureux.

« Depuis que nous avons lancé TiNDLE, les consommateurs demandent quand ils pourront l'utiliser pour cuisiner chez eux, et maintenant que nous avons étendu nos activités aux épiceries, nous progressons dans la réalisation de nos objectifs visant à établir un système alimentaire plus durable, a déclaré Andre Menezes, PDG et cofondateur de Next Gen Foods. Nous avons été épatés jusqu'à présent par l'imagination des chefs qui ont utilisé TiNDLE pour cuisiner et nous sommes impatients de voir les créations qui naîtront dans les cuisines des particuliers à partir d'aujourd'hui. »

En tant que plus grand détaillant en Allemagne, avec plus de 11 000 magasins au total, le groupe EDEKA sera le premier à présenter TiNDLE aux consommateurs du pays. Fondé en 1907, le groupe EDEKA est connu pour sa sélection de produits de haute qualité provenant d'un mélange de producteurs traditionnels régionaux et internationaux, ainsi que pour son engagement envers l'innovation et la durabilité. Le groupe possède et exploite également Netto Marken-Discount, connu pour ses produits de qualité à un prix abordable.

Dès cette semaine, les consommateurs pourront découvrir TiNDLE dans les magasins EDEKA du sud-ouest de l'Allemagne, dans des villes comme Francfort, Karlsruhe et Stuttgart. À partir du 8 février, les magasins EDEKA des grandes agglomérations de Berlin, Brandebourg et Hanovre, entre autres, proposeront TiNDLE dans leurs rayons. Dans tous les magasins, TiNDLE se trouve au rayon frais et se décline en quatre offres : schnitzels, nuggets, bâtonnets et pop-corn, au prix de 3,49 ?.

Pendant une semaine seulement, les 4 200 magasins Netto du pays mettront en place une campagne promotionnelle limitée aux nouveaux produits TiNDLE, qui se déroulera d'aujourd'hui au 5 février. Les schnitzels, les nuggets et les ailes TiNDLE seront disponibles dans les rayons surgelés de Netto pendant cette semaine seulement, chacune étant proposée au prix de 4,99 ? (les prix peuvent varier selon les magasins).

En Allemagne, la consommation de viande diminue à un rythme accéléré, les jeunes générations recherchant des solutions alimentaires sans produits d'origine animale. Aujourd'hui, les Allemands consomment en moyenne 55 kg de viande par an, soit une baisse significative de 12,3 % par rapport aux 62 kg consommés en 2011 . Alors que la consommation de viande en Allemagne a diminué, les ventes d'aliments d'origine végétale dans les épiceries ont connu une croissance explosive.

En dehors de l'Allemagne, TiNDLE a récemment mis à l'essai ses offres de détail auprès de l'épicier britannique Morrisons dans le cadre d'une campagne de promotion saisonnière pour le défi « Veganuary » (janvier végan), et a recueilli les commentaires et les idées des consommateurs sur ses nouveaux formats de produits. Aux États-Unis, les consommateurs peuvent maintenant découvrir la nouvelle gamme de produits TiNDLE pour une durée limitée avant qu'ils ne soient commercialisés dans les épiceries américaines plus tard dans l'année, exclusivement par le biais de Goldbelly , un marché de vente directe aux consommateurs de produits alimentaires et gastronomiques. Les coffrets-repas, composés des recettes originales de la personnalité culinaire Chad Rosenthal, issues de son concept Motel Fried Chicken, sont le moyen idéal pour les gourmets expérimentés comme novices de cuisiner les produits TiNDLE chez eux ou de les offrir en cadeau à tous les amateurs de cuisine de leur entourage. Les premiers coffrets TiNDLE proposés par le magasin Motel Fried Chicken sont les suivants :

Coffret wraps aux bâtonnets de poulet Buffalo TiNDLE : pour tous les amateurs d'épices, les wraps au poulet Buffalo sont composés de bâtonnets TiNDLE, mélangés à une sauce Buffalo piquante et servis avec une salade de fromage bleu végane et épicée. Ces wraps peuvent être facilement personnalisés pour obtenir un goût fort et piquant ou atténué pour un déjeuner ou un dîner facile à préparer pour toute la famille.

: pour tous les amateurs d'épices, les wraps au poulet Buffalo sont composés de bâtonnets TiNDLE, mélangés à une sauce Buffalo piquante et servis avec une salade de fromage bleu végane et épicée. Ces wraps peuvent être facilement personnalisés pour obtenir un goût fort et piquant ou atténué pour un déjeuner ou un dîner facile à préparer pour toute la famille. Coffret sandwich au poulet TiNDLE : une version végétale de l'emblématique sandwich de Motel Fried Chicken. Les steaks TiNDLE sont à l'honneur : enrobés d'une riche couche de pâte à frire et de chapelure irrésistible, ils sont servis avec des petits pains moelleux et un assortiment de garnitures comprenant une salade à la moutarde de Memphis , une mayonnaise végane aux agrumes, des cornichons à l'aneth et un assaisonnement épicé.

: une version végétale de l'emblématique sandwich de Motel Fried Chicken. Les steaks TiNDLE sont à l'honneur : enrobés d'une riche couche de pâte à frire et de chapelure irrésistible, ils sont servis avec des petits pains moelleux et un assortiment de garnitures comprenant une salade à la moutarde de , une mayonnaise végane aux agrumes, des cornichons à l'aneth et un assaisonnement épicé. Coffret ailes de poulet BBQ au miel doux TiNDLE : nappées d'une sauce barbecue au miel doux, fabriquée avec le miel végétal produit sans abeille de MeliBio, les ailes TiNDLE sont un régal. Elles constituent l'équilibre parfait entre les saveurs sucrées et épicées, avec un extérieur croustillant et doré et un intérieur tendre et juteux ; les ailes sont accompagnées de deux garnitures complémentaires, une sauce ranch faite maison et une salade à la moutarde de Memphis , pour une nouvelle explosion de saveur.

TiNDLE est le premier produit de Next Gen Foods, une entreprise de technologie alimentaire fondée à Singapour qui développe et commercialise des aliments innovants et durables. Next Gen Foods a été fondée en 2020 par Andre Menezes, exportateur de volaille d'origine brésilienne et vétéran de l'industrie alimentaire, et Timo Recker, originaire d'Allemagne, dont l'entreprise familiale fabriquait des schnitzels et d'autres produits carnés depuis trois générations. Après leur rencontre, ils ont décidé de travailler sur des produits qui réduisent la dépendance de l'humanité à l'agriculture animale.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme de produits de détail, ou pour trouver le restaurant ou l'épicerie qui propose les produits TiNDLE près de chez vous, rendez-vous sur tindle.com .

À propos de TiNDLE

TiNDLE est le premier poulet végétal qui présente l'arôme, le goût et la texture caractéristiques du poulet et qui est fabriqué à partir d'ingrédients sans OGM. TiNDLE est le premier produit de Next Gen Foods, une entreprise de technologie alimentaire fondée à Singapour qui développe et commercialise des aliments innovants et durables pour rendre la protection de la planète facile, agréable et délicieuse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tindle.com ou suivez @tindlefoods sur Instagram et @tindle.foods sur TikTok.

À propos de Next Gen Foods

Fondée en 2020, Next Gen Foods est une start-up de technologie alimentaire qui développe et commercialise des produits alimentaires végétaux innovants et durables, dont son produit phare, TiNDLE. Next Gen Foods est soutenu par une équipe ayant une expérience avérée dans la technologie alimentaire basée sur les plantes, le développement de marques mondiales et la distribution à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site nextgenfoods.sg.

