Une étude d'IG Gestion de patrimoine déboulonne des mythes : la majorité de la population canadienne croit toujours que 1 million de dollars suffit pour bien vivre à la retraite

WINNIPEG, MB, le 1er févr. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a publié aujourd'hui une étude sur les croyances des Canadiennes et Canadiens à propos de la planification de la retraite. Menée en partenariat avec Pollara Strategic Insights, l'étude révèle que les mythes et les idées fausses persistent, notamment le point de vue exprimé par les deux tiers (63 pour cent) de la population selon lequel des économies de 1 million de dollars suffisent pour vivre à l'aise à la retraite.

« Il est étonnant que les gens soient aussi nombreux à croire que 1 million de dollars suffit à la retraite, d'autant plus que bon nombre ignorent quel sera le coût de la vie à la retraite, indique Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière d'IG Gestion de patrimoine. En règle générale, la somme dont on a besoin pour vivre à l'aise à la retraite dépend de multiples facteurs. »

Christine Van Cauwenberghe poursuit : « Malheureusement, les gens sont souvent induits en erreur par des renseignements désuets et ne reçoivent peut-être pas toute l'aide nécessaire pour leur planification financière. Compte tenu de leur mode de vie et des soucis supplémentaires entourant les répercussions de l'inflation sur leur plan financier, particulièrement à la retraite, les Canadiennes et Canadiens ont besoin d'un plan de retraite sur mesure pour déterminer le montant qui répondra à leurs besoins particuliers. »

Voici d'autres conclusions de l'étude :

Les deux tiers sont préoccupés par les effets d'une récession possible en 2023 sur leur situation financière et prévoient que le coût de la vie sera plus élevé à leur retraite qu'il l'est maintenant.

Un tiers (33 pour cent) ne savent pas quel pourcentage de leur revenu actuel leur sera nécessaire pour couvrir leurs dépenses à la retraite.

Déboulonner les mythes : le REER est-il suffisant?

Le REER est un outil d'investissement important pour la retraite, mais près de la moitié (44 pour cent) des Canadiennes et Canadiens estiment pouvoir vivre à l'aise à la retraite du seul fait d'avoir épargné assez dans ce programme.

« Il est important de commencer le plus tôt possible à épargner en vue de la retraite, et indéniablement dans un REER, mais il ne s'agit là que d'une étape de la planification de la retraite, affirme Christine Van Cauwenberghe. Une planificatrice financière agréée ou un planificateur financier agréé peut vous aider à prévoir à quoi ressemblera votre retraite, tout en portant à votre attention d'autres composantes importantes, notamment les dettes à rembourser, la planification fiscale et successorale, les besoins en assurance ou la préparation d'un budget. De plus, ces spécialistes peuvent aussi vous expliquer comment intégrer le CELI, l'immobilier et les assurances dans votre portefeuille de placement. »

« Les conseillères et conseillers utilisent une approche globale de planification de la retraite pour déterminer toutes les sources de revenus, ce qui aide les clientes et clients à se sentir financièrement en sécurité et en confiance par rapport à leur retraite. Mon expérience m'a permis de constater qu'en général, les personnes qui planifient leur retraite avec l'aide d'une conseillère ou d'un conseiller sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs de retraite », de conclure Christine Van Cauwenberghe.

À propos de l'étude Pollara

Ce sondage a été mené en ligne du 4 au 10 janvier 2023 auprès d'un échantillon de 1 507 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans ou plus et non retraités. Un système de pondération a été appliqué en fonction de la région et du sexe pour que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population. Un échantillon aléatoire de la même taille produirait une marge d'erreur de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 110,8 milliards de dollars au 31 décembre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

