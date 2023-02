Glencore accueille les recommandations du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques

Pour souligner la Journée mondiale des zones humides -- une célébration mondiale visant à sensibiliser au rôle vital des zones humides pour les gens et l'environnement naturel -- Canards Illimités Canada (CIC) s'engage à atteindre un objectif...

Nous avons pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) et réitérons notre appui à la démarche indépendante des commissaires nommés par le gouvernement du Québec. Glencore accueille positivement les...