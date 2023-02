Kioxia installe des systèmes de production d'énergie solaire dans ses usines de Kitakami et Yokkaichi au Japon dans le cadre d'une importante nouvelle initiative en faveur du développement durable





Le groupe Kioxia augmente son utilisation des énergies renouvelables en installant pour la première fois des systèmes de production d'énergie solaire de grande taille dans ses usines de Kitakami et Yokkaichi. Installés sur le toit d'installations de fabrication de mémoires flash, les nouveaux systèmes d'énergie solaire seront les plus importants du genre dans une usine de semi-conducteurs au Japon.1 Avec une capacité de production totale d'environ 7,5 mégawatts (MW), les nouveaux systèmes d'énergie solaire devraient générer environ 7 600 mégawattheures (MWh) d'électricité par an pour Kioxia et réduire les émissions de CO? d'environ 3 200 tonnes par an. Grâce aux nouveaux systèmes d'énergie solaire, nous accélérerons nos efforts dans la lutte contre les changements climatiques, qui est l'un des principaux objectifs de notre stratégie de gestion.

Le système de production d'énergie solaire de l'unité de fabrication n°1 de notre usine de Kitakami est devenu opérationnel récemment, tandis que celui de l'unité de fabrication n°6 de notre usine de Yokkaichi sera opérationnel en juin de cette année.

Le groupe Kioxia s'est fixé comme objectif un approvisionnement en énergie provenant à 100 % de sources renouvelables d'ici l'exercice 2040, cela inclut l'énergie solaire. Nous continuerons de lutter contre les changements climatiques de manière proactive et ambitionnons de nous développer de façon durable pour le bien de la société.

Pour de plus amples informations au sujet des initiatives de Kioxia en faveur de la lutte contre les changements climatiques, veuillez visiter :

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

Synthèse du système de production d'énergie solaire du groupe Kioxia Kitakami (unité de fabrication n°1) Yokkaichi (unité de fabrication n°6) Capacité de production d'électricité Environ 3 600 kW Environ 3 900 kW Production d'électricité annuelle estimée Environ 3 500 MWh Environ 4 100 MWh Réduction annuelle des émissions de CO? Environ 1 600 tonnes Environ 1 600 tonnes Début de l'exploitation 20 janvier 2023 Prévue pour juin 2023

Les systèmes seront exploités et entretenus dans le cadre d'un modèle de convention d'achat d'électricité (CAE).2

1 *Sur la base d'une étude de Kioxia (en date du 1er février 2023)

2 Les opérateurs CAE possèdent l'équipement de production d'énergie solaire et sont responsables de l'installation et de la maintenance du système ; les tierces parties mettant à disposition l'espace nécessaire (dans ce cas Kioxia) rachètent aux opérateurs l'électricité produite sur les sites.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 05:15 et diffusé par :