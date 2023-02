Vedanta Aluminium arrive au 2e rang du classement de l'indice de durabilité S&P Dow Jones (DJSI) 2022





NEW DELHI, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Vedanta Aluminium, l'un des principaux producteurs d'aluminium au monde, se hisse au 2e rang du classement mondial de l'indice de durabilité S&P Dow Jones (DJSI) pour l'industrie de l'aluminium au titre de la période d'évaluation 2021-2022. Vedanta Aluminium devient ainsi le deuxième producteur d'aluminium le plus durable au monde.

L'entreprise a gagné deux places par rapport au 4e rang mondial qu'elle a occupé pour la période d'évaluation 2020-2021. Vedanta Aluminium a obtenu un score élevé pour la plupart des aspects des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment la cybersécurité, la production de rapports sur l'environnement, la politique environnementale et les systèmes de gestion, les indicateurs de pratiques de travail, le développement du capital humain, l'attraction et la rétention des talents, la gestion de la relation client et l'impact social sur les communautés.

M. Rahul Sharma, PDG de Vedanta Limited ? Aluminium Business, a déclaré : « Notre classement dans l'indice S&P DJSI pour 2022 reflète notre engagement à intégrer dans notre structure les principes de développement durable tout au long de notre chaîne de valeur, de l'approvisionnement à la livraison des produits, en plaçant l'action climatique au coeur de notre parcours de croissance. Notre programme de développement durable comprend une attention particulière à la décarbonisation de nos activités, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique, l'utilisation judicieuse des ressources naturelles comme l'eau, le bien-être de nos employés et partenaires, la promotion de l'économie circulaire dans la gestion des déchets et l'établissement de partenariats avec les communautés locales en vue de l'adaptation au changement climatique. Cette reconnaissance dont nous sommes l'objet en tant que deuxième producteur d'aluminium le plus durable au monde fait écho à notre mission de « Transformer pour le bien » pour le mieux-être de notre planète, de nos collaborateurs et de nos communautés. »

L'approche de Vedanta Aluminium en matière de durabilité couvre des dimensions essentielles, telles que la réduction du carbone et l'efficacité énergétique, la performance économique, la chaîne d'approvisionnement, la qualité de l'air, la gestion de l'eau, la biodiversité, la gestion des déchets, la santé et la sécurité, l'excellence du personnel, le bien-être de la communauté, etc. Pour donner un aperçu de ce parcours, l'entreprise a récemment publié son rapport sur le développement durable et son premier rapport sur le changement climatique (conforme au cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques) pour l'exercice 2021-2022. Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'entreprise, à l'adresse https://vedantaaluminium.com/sustainability/sustainability-report/

Vedanta Aluminium, une entreprise de Vedanta Limited, est le plus grand producteur d'aluminium en Inde. La société est un leader dans le domaine des produits d'aluminium à valeur ajoutée qui ont des applications essentielles dans les industries de base. Grâce à ses fonderies d'aluminium de classe mondiale, à sa raffinerie d'alumine et à ses centrales électriques en Inde, la société remplit sa mission qui consiste à encourager de nouvelles utilisations de l'aluminium en tant que « métal du futur » pour un avenir plus écologique. www.vedantaaluminium.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Sonal Choithani

Responsable en chef des communications

Aluminium Business, Vedanta Ltd.

[email protected]

www.vedantaaluminium.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991983/Vedanta_Aluminium_Plant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1991984/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 04:18 et diffusé par :