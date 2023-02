RocketRez lève 15 millions de dollars pour propulser l'avenir de l'expérience des visiteurs dans les circuits et les attractions





STEINBACH, MB, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- RocketRez, une plateforme logicielle de billetterie et d'opérations commerciales de premier plan qui alimente les circuits touristiques et les attractions du marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série B de 15 millions de dollars US avec Level Equity, un investisseur de croissance basé à New York qui se concentre sur les pionniers des logiciels de premier ordre. Charles Chen de Level Equity se joindra au conseil d'administration de RocketRez dans le cadre de cette transaction, rejoignant ainsi Blueprint Equity qui a participé à son précédent tour de financement.

Grâce à ce financement, RocketRez va accélérer sa capacité à offrir des expériences de bout en bout incroyables aux clients dans de nouveaux marchés verticaux et étendre les capacités des visites et attractions de premier plan qui font déjà partie de son portefeuille, comme le Maui Ocean Center, Xtreme Xperience, Aquarium of the Bay et Governors Island. Au-delà de l'ingénierie et du développement de logiciels, ce nouvel investissement permettra à RocketRez de continuer à ajouter des postes de direction clés et d'étendre ses capacités de vente en se tournant vers de nouveaux marchés verticaux et géographiques. RocketRez continuera également à développer ses partenariats et ses intégrations.

Surmonter les défis économiques renforce la confiance des investisseurs

Au cours des deux dernières années, et pendant la pandémie mondiale de COVID-19, RocketRez a plus que doublé sa croissance, y compris son portefeuille de clients, les dollars transitant par sa plateforme, le nombre d'employés et la portée géographique. Cette accélération de la croissance, alors que le secteur du voyage et du tourisme était confronté à des défis existentiels, a attiré l'attention de Level Equity.

Ensemble, RocketRez et Level Equity apporteront une billetterie d'entreprise axée sur les données et une veille économique aux circuits et attractions de taille moyenne. Alors que les circuits et les attractions passent d'une technologie traditionnelle à une maturité numérique, RocketRez permet aux opérateurs d'exploiter les données de chaque point de contact tout au long du parcours du client pour améliorer l'expérience des visiteurs sur place.

« Nous croyons en la vision de RocketRez et en son potentiel de croissance élevé, comme en témoignent les clients de marque qu'elle a recrutés et conservés en ces temps difficiles », a déclaré Charles Chen, associé chez Level Equity. « Les attractions touristiques mondiales ont résisté à la tempête en partie grâce aux solutions innovantes fournies par RocketRez. Ils ont compris que la technologie et les données sont ce qui alimentera leur vision de l'expérience ultime pour les clients. »

Le financement permettra d'offrir aux clients des expériences plus innovantes grâce aux données des clients

« La capacité d'enregistrer des données à partir de multiples points de contact numériques donne aux opérateurs des aperçus plus robustes du comportement des clients, ce qui ne peut être obtenu avec des ensembles déconnectés de services technologiques », a déclaré John Pendergrast, PDG de RocketRez. « L'investissement de Level Equity dans RocketRez nous aidera à accélérer la mise en place de solutions numériques plus complètes qui offriront à nos clients des expériences encore meilleures et nous permettront d'étendre notre portée géographique. »

« Les achats de billets en ligne et sur place, le scan mobile des billets, les achats au détail et les achats de nourriture et de boissons, la communication par courriel et SMS, et diverses autres interactions font tous partie d'un seul et même parcours client. Grâce à ces informations, un opérateur peut prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes sur la manière d'offrir une meilleure expérience aux clients, en fonction des préférences de chaque visiteur. Les grands opérateurs ont développé leurs propres plateformes, mais pour les opérateurs de taille moyenne, ils doivent acheter une plateforme logicielle tout-en-un et c'est ce qu'offre RocketRez », poursuit M. Pendergrast.

RocketRez est une plateforme tout-en-un de billetterie et d'exploitation destinée aux circuits et attractions de taille moyenne dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 200 millions de dollars. Elle comprend des fonctionnalités pour la billetterie en ligne et sur site par le biais du commerce électronique, des points de vente et des kiosques sans contact, la gestion des revenus, la veille économique, la gestion des clients ainsi que la vente au détail et la vente de nourriture et de boissons. Elle comprend également des partenariats avec des services leaders du secteur pour les paiements, le matériel, la gestion des canaux et les services logiciels périphériques qui ajoutent de la valeur à la plateforme et aux clients.

À propos de RocketRez

RocketRez alimente les circuits et les attractions de taille moyenne et permet aux clients de vivre des expériences basées sur les données grâce à une plateforme logicielle tout-en-un de billetterie et d'exploitation en cloud. RocketRez a son siège social au Canada, où sont basées ses équipes d'ingénierie, d'exploitation et de marketing, et dispose d'une force de vente répartie dans toute l'Amérique du Nord et en expansion en Europe. RocketRez sert principalement des clients de taille moyenne dans plusieurs secteurs clés : excursions en bateau et ferries, zoos et aquariums, attractions et parcs à thème, et musées et galeries. Pour plus de plus amples informations sur RocketRez, consultez www.rocketrez.com .

À propos de Level Equity

Level Equity est une société d'investissement privée dont l'objectif est de fournir des capitaux à des entreprises de logiciels et de technologies en croissance rapide. Level fournit des capitaux à long terme pour tous les types de transactions afin de soutenir une croissance continue. La société a levé 3 milliards de dollars en capital engagé, a soutenu plus de 100 entreprises depuis sa création et possède des bureaux à New York, NY, San Francisco, CA, et Greenwich, CT. Pour en savoir plus sur MIM Software, consultez le site www.levelequity.com .

