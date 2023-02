Accedian Obtient la Certification Hébergeurs de Santé (HDS)





PARIS, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Accedian, leader de l'analyse des performances, de la détection des menaces cyber annonce l'obtention de la certification Hébergeurs de Santé (HDS) pour ses solutions. Après plusieurs mois de travail, l'audit de BSI Group mené en 2022 vient de rendre un avis favorable à l'obtention de cette certification HDS.

En effet, Accedian a satisfait à l'ensemble des exigences visant à démontrer en toute transparence sa volonté de mise en conformité pour le secteur de la Santé. Cette certification conforte aussi la capacité d'Accedian à accompagner ses clients. La certification HDS est valable trois ans, et comprend un contrôle de surveillance exercé annuellement. Elle est accordée en deux étapes : après un audit documentaire puis un audit sur site.

Cette nouvelle certification permet à Accedian de consolider son champ d'intervention auprès des acteurs du secteur santé souhaitant bénéficier des avantages de la solution Skylight : hôpitaux, cliniques, mutuelles...

« Nous sommes très fiers d'avoir obtenu la certification HDS, fruit d'un long investissement de la part de nos équipes, et d'avoir ainsi démontré notre volonté de satisfaire aux besoins et exigences rencontrés par les acteurs de la santé. Toute notre expertise en matière d'analyse de performance et de détection des menaces cyber sont au service de ce secteur exigeant de plus en plus exposé aux menaces » affirme Jean-François Rousseau, vice-président, EMEA Enterprise and Channel Sales d'Accedian.

« La solution Skylight permet aux équipes informatiques de maîtriser l'expérience utilisateur, de gagner en efficacité, et offre au secteur santé les bases d'amélioration de la qualité des soins et des services. » ajoute Rousseau.

A propos d'Accedian

Numéro un mondial de l'analyse des performances, de la détection des menaces de cybersécurité et de la gestion de l'expérience utilisateur, Accedian accompagne les fournisseurs de services et les entreprises de grande et moyenne taille. Dotée d'une granularité exceptionnelle, la plateforme Skylight d'Accedian offre une surveillance, de bout en bout, des réseaux hétérogènes et multi-dimensionnels ? multi-couches, multi-cloud et multi-opérateurs. La plateforme ouverte et évolutive d'Accedian lève les barrières à l'innovation, en mettant au service de ses clients les fonctionnalités analytiques du cloud et en les guidant dans le lancement de nouveaux services garantis reposant sur les technologies 5G, SD-WAN et de périphérie. Préparez votre avenir avec la performance du réseau sécurisé. Visitez accedian.com.

Contact Presse

Kaela Loffler, Accedian

+46 70 239 7207

[email protected]

