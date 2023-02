Le téléviseur M550K de Toshiba : La maîtrise de la polyvalence





HONG KONG, 1er février 2023 /CNW/ - Le téléviseur M550K de Toshiba est conçu de façon à être une expression de la technologie moderne qui combine une présence incroyablement luxueuse et une performance optimale, pour un divertissement à domicile de haute qualité.

Depuis son lancement, le téléviseur M550K a fait l'objet de critiques positives, dont le célèbre youtubeur Max Tech : http://youtu.be/OrufPyypxQc

Le téléviseur M550K de Toshiba, qui promet à ses spectateurs une expérience de calibre cinématographique, présente un écran ACL d'une propreté frappante et doté de zones à gradation locale de l'intensité lumineuse à matrice complète. La résolution de cet écran est accentuée, ce qui rend les scènes sombres plus sombres de façon réaliste et les scènes plus claires plus vives pour le visionnement.

Le M550K comprend également le nouvel affichage à large gamme de couleurs pour des variations de couleur d'affichage, des couleurs plus riches et une texture impeccable. Le résultat est une optimisation de l'affichage du M550K pour des couleurs primaires très saturées qui donnent de l'éclat à chaque scène.

Offrant une performance d'affichage élevée grâce au moteur REGZA 4K de Toshiba, le téléviseur M550K utilise une mise à l'échelle à la fine pointe de l'intelligence artificielle pour accentuer les images et une fonction de correction de gradation 4K pour affiner les images en temps réel afin d'offrir la meilleure qualité possible.

Pour une plus grande variété d'options de visionnement, le téléviseur M550K de Toshiba prend en charge les technologies Dolby Vision, DTS, HDR 10 et HDR 10+, qui sont toutes intégrés dans un téléviseur à cadre étroit avec de larges angles de visionnement et fabriqué en métal et en plastique de haute qualité.

L'expérience de calibre cinématographique proposée par le téléviseur M550K est complétée par une qualité sonore expressive et claire. Grâce à la technologie REGZA Power Audio à la fine pointe, au système audio ambiophonique numérique et à la technologie DTS, le téléviseur M550K de Toshiba vous plonge dans de riches ondes sonores.

Non seulement le M550K produit-il du son, mais il est également à l'écoute pour une navigation fluide d'une forme de contenu à une autre. Cela est rendu possible grâce à sa technologie de commande vocale à champ éloigné et aux fonctions d'Alexa pour plus de commodité, en plus de sa télécommande intelligente Fire TV.

Conçu pour une grande efficacité autant du côté de l'affichage et que du côté sonore, le téléviseur M550K promet également une expérience de jeu vidéo extrêmement fluide. Avec un mode de jeu dédié qui s'active automatiquement et minimise la latence, les jeux sont encore plus captivants sur cette télévision.

Dans l'ensemble, le téléviseur M550K de Toshiba est considéré comme un téléviseur polyvalent à des fins de visionnement et de jeu, sans compromettre son prix abordable et sa valeur réelle.

