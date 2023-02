Nobu Hospitality met en avant son implantation aux Émirats arabes unis en annonçant la création du complexe Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Al Marjan Island





NEW YORK, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , marque de style de vie de luxe fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, a signé un accord de gestion avec Enevoria Development FZ-LLC pour développer le complexe Nobu Hotel, Restaurant, and Residences à Al Marjan Island, dans l'émirat de Ras Al Khaimah. Il s'agit du deuxième développement hôtelier et résidentiel de la marque aux Émirats arabes unis après l'annonce de celui d'Abu Dhabi fin 2022.

Le complexe Nobu Hotel, Restaurant, and Residences sera situé sur la magnifique île Al Marjan Island, qui offre plus de 7,8 kilomètres de plages préservées et une vue imprenable sur le golfe Persique depuis le front de mer. Un spa, une salle de sport, des piscines et un club de plage Nobu feront aussi partie de l'offre de l'hôtel et du restaurant Nobu. Le complexe créera également une communauté de plage au style de vie premium, avec 300 résidences estampillées Nobu qui offriront des avantages exclusifs aux résidents Nobu, qu'il s'agisse de leur demeure principale ou de leur lieu de vacances.

Ras Al Khaimah est l'émirat le plus au nord des Émirats arabes unis. Situé à 45 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 25 minutes de l'aéroport international de Ras Al Khaimah, il est doté d'une riche culture ancrée dans ses 7 000 ans d'histoire. L'émirat est en pleine mutation du point de vue du tourisme et des conditions de vie, avec de nombreux projets de développement en cours. Réputée pour son cadre propice à la sérénité et à la détente, ainsi que pour ses innombrables loisirs extérieurs, la destination offre une pause bienvenue aux résidents comme aux voyageurs régionaux et internationaux.

Evgeniy Yakubovskiy, directeur général d'Enevoria Development FZ-LLC, a déclaré : « En tant que développeurs immobiliers haut de gamme, nous sommes ravis de nous associer à l'une des marques hôtelières de luxe les plus importantes et florissantes à Al Marjan Island. Notre collaboration avec Nobu Hospitality sera déterminante pour créer un complexe immobilier international et emblématique. L'idée est de proposer le style de vie parfait qui fait partie intégrante de notre philosophie de marque et qui est l'emblème du style Nobu : l'alliance d'une fonctionnalité exemplaire, de solutions de design novatrices et d'une élégance esthétique et minimaliste. »

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a renchéri : « Nous sommes ravis de poursuivre notre développement aux Émirats arabes unis et la vision concernant Al Marjan Island et Ras Al Khaimah s'harmonise parfaitement avec la marque Nobu. Al Marjan Island est une île pleine de charme qui offre un cadre idéal pour nos clients ; elle permet de créer une communauté de personnes en quête d'une expérience de vie et d'une destination au style de vie authentiques. Nous sommes fiers de nous associer à Enevoria dans le cadre de ce projet de développement prometteur et nous nous réjouissons à l'idée de présenter Nobu Al Marjan Island aux visiteurs comme aux résidents. »

