NTT Com lance la nouvelle version de son SDK SkyWay pour un développement plus polyvalent des services de communication en ligne





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entité responsable des solutions TIC et des communications internationales au sein du Groupe NTT, annonce aujourd'hui le lancement immédiat de son nouveau kit de développement logiciel (SDK), baptisé SkyWay. Le SDK SkyWay nouvelle mouture facilite plus que jamais la mise en oeuvre de la communication vocale, vidéo et de données en temps réel pour les applications et les sites Web.

Les personnes désireuses de planifier ou développer des services de communication en ligne peuvent demander à assister à un webinaire gratuit en présentiel (50 personnes) ou en ligne (100 personnes) pour en apprendre davantage sur le nouveau SDK SkyWay au siège social de NTT Communications à Tokyo à partir de 15h00 (JST) le 23 février.

Simple à utiliser et bénéficiant d'une documentation détaillée, SkyWay ne nécessite pas de compétences techniques spéciales ni de connaissances en communication vocale/vidéo ou en construction de serveurs, et peut être utilisé pour un large éventail d'applications, comme les cours en ligne, l'IdO et les robots. À ce jour, SkyWay a été déployé pour le développement de plus de 20 000 services.

Skyway est adapté à divers formats d'appels, y compris la voix et la vidéo, les appels individuels et de groupe, et la communication vidéo avec partage d'écrans. Il s'agit également d'un SDK multiplateforme pour le développement de services de communication adaptés à des secteurs et à des catégories d'entreprises spécifiques. SkyWay assure une communication en temps réel de haute qualité, comme en témoigne son taux de disponibilité de service de 99,96 % au cours de l'exercice 2021. Il réalise également des appels de haute qualité à l'étranger en mettant en place des serveurs pour relayer les communications vers/depuis l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe.1 De plus, SkyWay peut être utilisé gratuitement pour la vérification et le développement du service jusqu'à ce que le service des utilisateurs soit réellement lancé. En outre, les frais sont ajustés à l'échelle du service et la facturation est mise en oeuvre sur la base de la facturation à la demande.

En raison de la pandémie de COVID-19, la communication en ligne s'est rapidement diversifiée et comprend désormais des événements avec des dizaines de personnes ainsi que des robots de communication. En réponse à cela, NTT Com a décidé de mettre à niveau l'architecture SkyWay et de le lancer en tant que nouveau service avec des fonctions améliorées pour une polyvalence accrue, y compris :

Plus d'appelants simultanés (capacité passée de 20 à 100 max.)

Réduction de charge du terminal en fonction de l'environnement de l'utilisateur final (simulcasting 2 et API pour une transmission/réception flexibles des médias, par exemple exclusivement vidéo/audio)

et API pour une transmission/réception flexibles des médias, par exemple exclusivement vidéo/audio) Authentification et autorisation de contrôle de la transmission de vidéo/audio à chaque utilisateur final

Voici deux exemples de la fonctionnalité étendue de SkyWay.

1. Bureau virtuel

SkyWay peut être utilisé pour créer un système de présentation à l'échelle du bureau pouvant comprendre jusqu'à 100 personnes, avec le simulcasting permettant aux utilisateurs de recevoir de l'audio/vidéo adapté à chacun, tels que la vidéo basse résolution pour réduire la charge du système et de la batterie pour les appareils mobiles ou les terminaux à faible puissance de traitement. En outre, la participation peut être contrôlée pour des conférences privées.

2. Assistance au télétravail

SkyWay peut également être utilisé pour créer un système qui permet à un superviseur de donner des instructions à distance plusieurs personnes sur un site de travail, en utilisant la vidéo pour des consignes détaillées et uniquement l'audio si des consignes verbales simples suffisent. L'utilisation sélective de la vidéo et/ou de l'audio permet au système d'atteindre de nombreuses personnes avec une charge minimale.

Les demandes de service seront acceptées à partir du 31 janvier. Pour plus de détails, visitez le site Web ou contactez un commercial de NTT Com. Pour connaître les tarifs de service, cliquez ici. (Partiellement en japonais.)

À l'avenir, NTT Com continuera d'améliorer SkyWay en élargissant l'échelle des appels vocaux et vidéo, en optimisant les communications de données pour la synchronisation d'un plus grand nombre de personnes et en soutenant les plateformes de jeux pour le streaming en direct et le métavers. De plus, les expériences d'appels vocaux et vidéo seront améliorées. De nouvelles fonctions SkyWay pour mesurer la qualité et analyser les problèmes renforceront les performances vidéo et audio dans environnements variés. NTT Com continuera de développer des activités liées à SkyWay afin de soutenir l'évolution de la communication en temps réel et son déploiement par des non-experts dans un monde où les gens communiquent efficacement grâce à la puissance de la technologie numérique.

Pour plus d'informations sur SkyWay, cliquez ici.

1 Technologie qui permet à un terminal de sélectionner le dispositif de relais le plus approprié afin de minimiser la latence entre les terminaux (brevet accordé n° 6254620).

2 Technologie permettant de transmettre la même vidéo à des terminaux utilisant différents débits binaires, tels que la basse résolution vers les appareils mobiles avec une puissance de traitement et une bande passante limitées, et la haute résolution vers les PC.

À propos de NTT Communications

NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à utiliser des solutions gérées d'infrastructure informatique pour surmonter la complexité et les risques dans leurs environnements informatiques. Ces solutions sont soutenues par nos infrastructures mondiales, dont des réseaux publics et privés de premier plan, qui couvrent plus de 190 pays/régions, et plus de 500 000 m² d'installations de centre de données les plus avancées au monde. En tant que principal fournisseur des services et solutions d'entreprise du groupe DOCOMO, nous créons de la valeur en fournissant un soutien à l'échelle mondiale pour la restructuration du secteur et de la société, de nouveaux modes de travail et la transformation numérique dans les communautés. Avec NTT Ltd., NTT Data et NTT DOCOMO, nous sommes le Groupe NTT.

www.ntt.com | [email protected] Com | [email protected] Com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 00:05 et diffusé par :