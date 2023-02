Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce l'expansion de son service au Moyen-Orient et en Afrique du Nord





TEMECULA, Californie, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe d'entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d'annoncer une nouvelle expansion de ses capacités de fabrication et de service pour les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Grâce à cette expansion, le groupe assurera les réparations après-vente de pompes et de turbodétendeurs de sa gamme complète, y compris les pompes J.C. Carter. Son nouveau centre de services ultramoderne permettra de réaliser les réparations des équipements localement et évitera ainsi de devoir les expédier ailleurs.



Basé dans la zone franche de Sharjah, il a été créé pour offrir un soutien élargi aux marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il propose en plus un service d'assistance sur le terrain et des techniciens d'atelier spécialement formés pour assurer le fonctionnement des pompes cryogéniques (J.C Carter, ACD et Nikkiso Cryo) et des turbodétendeurs pour les applications marines. Les techniciens assureront les services après-vente en plus des réparations en atelier et sur site.

Selon Jim Estes, président de Nikkiso Cryogenic Services « Ce centre va nous permettre de répondre plus vite aux besoins de nos clients en offrant une assistance personnalisée et un plus grand nombre de solutions. Grâce à notre présence locale, Nikkiso CE&IG va désormais pouvoir offrir un meilleur service et une meilleure assistance à nos clients ».

Cette expansion reflète l'engagement du groupe et son soutien au développement des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

