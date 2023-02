KartRider: Drift se rapproche à grande vitesse de sa saison inaugurale avec l'annonce de la date du crossplay sur console





KartRider: Drift, le jeu de course de kart entièrement free-to-play de Nexon, a annoncé aujourd'hui la date de sortie de sa Saison 1, qui marquera également l'arrivée des consoles sur les starting-blocks. Durant l'actuelle présaison, les pilotes sur PC et sur mobile sur Steam, Nexon Launcher, Android, et iOS, pourront bientôt se mesurer aux joueurs Xbox et PlayStation du monde entier dans des courses palpitantes et driftées à souhait. Le crossplay complet sera disponible dès le début de la Saison 1 : New World, le 8 mars. La Saison 1 apporte également un nouveau contenu passionnant : nouvelles pistes et nouveaux modes de course, saison thématique, récompenses et événements quotidiens pour les joueurs, ainsi que de nombreuses autres améliorations.

KartRider: Drift n'est pas aussi simple qu'il en a l'air ! Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, le jeu offre des modes distincts conçus pour entraîner et défier les pilotes novices et confirmés :

Dans le mode Item , divers éléments offensifs et défensifs (boucliers, barricades et boosts nitreux) sont collectés et peuvent ensuite être déployés stratégiquement pour aider ou ralentir d'autres pilotes sur la piste dans le but de franchir la ligne d'arrivée en premier.

, divers éléments offensifs et défensifs (boucliers, barricades et boosts nitreux) sont collectés et peuvent ensuite être déployés stratégiquement pour aider ou ralentir d'autres pilotes sur la piste dans le but de franchir la ligne d'arrivée en premier. Le mode Speed met le drift du pilote à l'épreuve avec des courses d'arcade où tous les coups sont permis, sans possibilité de ralentir les concurrents. Le pilote le plus rapide remporte le trophée sur le podium !

met le drift du pilote à l'épreuve avec des courses d'arcade où tous les coups sont permis, sans possibilité de ralentir les concurrents. Le pilote le plus rapide remporte le trophée sur le podium ! Le License System est une série de courses conçues pour tester le courage du pilote et élever le niveau de compétence du joueur. Compléter les défis License déverrouille des éléments uniques, comme des karts, des personnages et des pistes supplémentaires.

est une série de courses conçues pour tester le courage du pilote et élever le niveau de compétence du joueur. Compléter les défis License déverrouille des éléments uniques, comme des karts, des personnages et des pistes supplémentaires. En mode Time Attack, les pilotes en solo peuvent repousser leurs limites pour se hisser en tête du classement.

Avec un éventail fantastique de personnages et de karts uniques, les joueurs de KartRider: Drift ont un contrôle complet sur les options de personnalisation pour s'exprimer pleinement et franchir la ligne d'arrivée avec style ! Plus de personnages, de karts, d'accessoires et d'emotes peuvent être débloqués avec le Racing Pass standard, grâce auxquels les pilotes peuvent relever différents défis quotidiens et événementiels. De nouveaux défis et récompenses premium sont également disponibles avec l'achat du Premium Racing Pass.

Encore dans sa présaison, KartRider: Drift continue d'apporter des améliorations et des ajustements à l'expérience de jeu de base en fonction des commentaires des joueurs, avec une mise à jour prévue pour le 15 février. Les détails de la mise à jour seront disponibles sur le site de KartRider: Drift à l'approche de la date.

Suivez toute l'actualité sur les pages officielles Twitter et TikTok. KartRider: Drift est téléchargeable et jouable sur Steam, Nexon Launcher, iOS App Store, et Google Play, et sera disponible sur PlayStation et Xbox à partir du 8 mars.

Ne restez pas sur la grille de départ ? téléchargez KartRider: Drift et lancez-vous dans VOTRE course !

NOTES AUX RÉDACTEURS :

Toute la progression des joueurs acquise durant la présaison de KartRider: Drift sera conservée au lancement de la Saison 1.

KartRider Rush+, le jeu de course sur mobile de Nexon sorti en 2020 continuera d'évoluer de manière autonome et ne proposera pas de crossplay avec KartRider: Drift.

À propos de KartRider: Drift

KartRider: Drift est le jeu de kart multijoueur de Nexon, s'inspirant de titres antérieurs de la franchise à succès KartRider, offrant des courses remplies de dérapages contrôlés, avec de multiples modes de jeu et une personnalisation approfondie des karts et des personnages, qui évoluent dans les superbes graphismes Unreal® Engine 4. Disponible sur Steam, Nexon Launcher, mobile (iOS et Android) durant la présaison, et sur Xbox et PlayStation au début de la première saison, KartRider: Drift offre une approche crossplay en ligne gratuite et une progression pour défier ses amis, quelle que soit la plateforme qu'ils choisissent.

Lancé en 2004, le jeu KartRider d'origine a été le premier titre de la série légendaire de courses de kart de Nexon, avant d'acquérir une énorme popularité en Asie et à l'international, séduisant plus de 380 millions de joueurs durant les dix-neuf années écoulées depuis son lancement. En tant que franchise, KartRider a établi une marque solide sur les marchés asiatiques et une forte présence dans les sports électroniques en Asie, avec une ligue officielle qui a commencé en 2005. Elle continue à ce jour d'être la ligue eSports la plus durable.

À propos de Nexon America Inc.

Fondée en 2006, Nexon America Inc. offre une expertise exceptionnelle en matière de jeux en ligne gratuits et la prise en charge de jeux en temps réel, en tirant parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») et en les appliquant à un public occidental avec une approche unique. Nexon America a soutenu sans relâche des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi pendant plus d'une décennie, qui ont battu des records et captivé les joueurs. Avec de nouveaux projets à l'horizon, Nexon America conserve l'esprit pionnier et innovant de sa société mère, utilisant son approche axée sur les joueurs tout en concevant les meilleures expériences de jeu possibles pour le marché occidental.

