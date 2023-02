Interactive Brokers dévoile une nouvelle fonctionnalité pour aider ses clients à obtenir une meilleure exécution des prix des transactions d'options américaines





Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique automatisé d'envergure internationale, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle destination d'ordres, IBUSOPT. Avec l'augmentation spectaculaire des transactions d'options de détail, Interactive Brokers a lancé cette nouvelle destination d'ordres pour aider ses clients particuliers et institutionnels à obtenir une meilleure exécution des prix dans leurs transactions d'options.

IBUSOPT, une nouvelle destination d'ordres pour les options sur actions et indices américains, est conçue pour offrir aux clients la possibilité d'interagir avec le flux d'ordres IBKR SmartRoutedtm et voir leurs ordres exécutés au National Best Bid/Offer (NBBO). La destination IBUSOPT aide les traders à exécuter des transactions d'options plus efficacement et permet d'obtenir de meilleures exécutions en offrant aux traders un meilleur contrôle de leurs transactions grâce à la prise en charge de différents types d'ordres.

Les ordres IBUSOPT attendront un ordre compensateur d'un autre client IB et ne seront pas affichés sur le marché.

Le type d'ordre IBUSOPT-Pegged-to-Midpoint permet aux clients de fixer leur ordre au point médian de l'écart acheteur-vendeur, ce qui signifie que l'ordre sera exécuté au point médian du NBBO (l'offre la plus élevée et la demande la plus basse). Ce type d'ordre permet aux traders d'obtenir de meilleurs prix en évitant de payer l'écart acheteur-vendeur.

L'ordre IBUSOPT-Pegged-to-Best permet aux clients de rattacher leur ordre et de concourir par le biais d'une simple coche avec le meilleur cours acheteur-vendeur disponible sur le marché. Les négociants qui utilisent ce type d'ordre veulent s'assurer que leurs ordres sont exécutés aux prix les plus favorables, quelles que soient les conditions du marché.

IBUSOPT est disponible pour tous les clients d'Interactive Brokers, notamment les investisseurs particuliers, les traders chevronnés, les conseillers financiers, les fonds spéculatifs et autres clients institutionnels. La destination est disponible sur la plateforme de trading avancée, Trader Workstation, qui offre une expérience de trading homogène et efficace.

« Nous sommes très heureux de lancer IBUSOPT, le petit dernier de notre technologie de trading de pointe », a déclaré Thomas Peterffy, fondateur et président d'Interactive Brokers. « Avec la hausse spectaculaire du trading d'options de détail, nous pensons que cette nouvelle destination d'ordre aidera nos clients à obtenir de meilleurs prix d'exécution dans leurs transactions d'options américaines, et nous sommes convaincus qu'elle sera un outil précieux pour les traders de détail et les investisseurs institutionnels. Nous envisageons d'élargir ce type d'ordre pour englober, dans un proche avenir, des régions de prix de levée avec une fonction unique d'annulation ».

Pour obtenir plus d'informations à propos d'IBUSOPT, rendez-vous sur le site https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/ibusopt-destination.php

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

