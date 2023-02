Jeux du Québec - Victoriaville dépose son Cahier des partenaires





VICTORIAVILLE, QC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Victoriaville et sa région se mobilise! Les partenariats se multiplient pour appuyer la candidature de Victoriaville pour l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026. Le dépôt du Cahier des partenaires confirme l'engagement de plus de 100 organismes, municipalités, institutions et partenaires qui, ensemble, joignent leur voix à la candidature de Victoriaville.

« Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des organisations et des citoyens ayant exprimé leur appui envers notre candidature. Les appuis et les engagements s'accumulent et confirment, une fois de plus, cette vaste mobilisation du milieu. La qualité des partenaires inscrits dans notre Cahier nous assure d'organiser un événement mémorable à Victoriaville et de faire vivre une expérience extraordinaire à nos jeunes athlètes québécois. Nous sommes en marche et cette étape nous rapproche, une fois de plus, du fil d'arrivée », affirme le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Pour le président du Comité de candidature, ces appuis concrets confirment l'effervescence qui anime la région dans les démarches visant à accueillir la finale des Jeux du Québec. « Chaque partenariat établi sert notre projet, que ce soit pour l'accès aux infrastructures, pour l'expertise des organismes sportifs à l'oeuvre sur le territoire, mais également les appuis issus des milieux communautaires, culturels, économiques, de loisirs, des médias, de la santé et touristique. Les échos sont très positifs et les gens sont emballés par notre initiative. Nous sommes maintenant très fébriles à l'idée de vous présenter les premières entreprises qui ont pris la décision de s'associer à l'accueil de cet événement d'envergure. Nous croyons être en mesure de dévoiler le tout d'ici la Relâche scolaire », précise Claude Charland.

Parmi les appuis reçus, la Ville de Victoriaville a recueilli l'engagement de l'ensemble des responsables des infrastructures ciblées pour la tenue de la Finale, soit le Centre de services scolaire des Bois-Francs, le Cégep de Victoriaville, le Collège Clarétain, le Club de golf de Victoriaville, le Centre communautaire de Warwick, le Club de curling Laurier. Pour sa part, la Ville de Drummondville confirme son engagement avec le prêt de son Aqua Complexe afin d'accueillir la compétition de plongeon. En plus des institutions citées, 63 organismes, 45 municipalités du Centre-du-Québec et 5 élus fédéraux et provinciaux ont confirmé leur appui à Victoriaville.

À propos des Jeux du Québec

Événement incontournable sur la scène sportive québécoise, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec. Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence. Une Finale des Jeux du Québec représente 9 jours de compétition, 18 disciplines régulières et 1 discipline pour personnes ayant un handicap, 100 compétitions, 3300 athlètes, 2500 bénévoles, 135 000 spectateurs et 12 M$ en retombées économiques. Il faut également ajouter les retombées sociales et médiatiques d'un événement d'une telle envergure.

D'ici 2026, les prochaines Finales des Jeux du Québec se tiendront respectivement à Rivière-du-Loup à l'hiver 2023, à Rimouski à l'été 2023, à Sherbrooke à l'hiver 2024 et enfin à Trois-Rivières en 2025.

