Les soumissions ont été déposées. Le gouvernement doit maintenant agir : Syndicat des Métallos





Aujourd'hui, la date limite pour la présentation des mémoires dans le cadre des consultations du gouvernement fédéral sur la nécessité d'une loi anti-scabs interdisant le recours à des travailleurs de remplacement dans les conflits de travail, le Syndicat des Métallos se joint à d'autres syndicats et partisans pour exhorter le gouvernement libéral à déposer enfin le projet de loi qu'il a promis.

« Le gouvernement libéral s'est engagé à déposer ce projet de loi dans le cadre de l'entente de soutient et de confiance qu'il a signé avec le NPD, et il doit maintenant respecter cet engagement, a déclaré Marty Warren, directeur canadien des Métallos. Nous sommes conscients que le gouvernement a voulu mener de vastes consultations sur cette question et nous avons été heureux d'y participer. Les rencontres ont eu lieu et les soumissions des intervenants ont été reçues. Il n'est pas nécessaire de faire que les travailleuses et travailleurs et leurs communautés attendent plus longtemps pour voir un projet de loi déposé et adopté. »

Les membres des Métallos en grève chez Océan Remorquage à Sorel-Tracy, au Québec, ainsi que les travailleurs en lock-out au Port de Québec, font partie des travailleurs canadiens qui voient actuellement leurs droits bafoués par le recours à des travailleurs de remplacement.

Les travailleurs d'Océan Remorquage sont sans contrat depuis avril 2021 et en grève depuis le 20 juin 2022. Les demandes de l'employeur visant à affaiblir les conditions de travail sont une attaque contre l'équilibre travail-vie personnelle et son offre salariale est inférieur aux normes de l'industrie.

« C'est notre expérience que, lorsque les employeurs ont recours à des travailleurs de remplacement, les conflits de travail sont plus longs. Océan Remorquage n'est que le dernier exemple en date, a déclaré Marty Warren. Un long conflit de travail peut être économiquement désastreux non seulement pour les grévistes et les travailleurs en lock-out, mais aussi pour la communauté et les entreprises locales, car le pouvoir d'achat des travailleurs et leurs familles est affectée. Il est dans l'intérêt de tous de soutenir une loi équitable qui favorise des résolutions plus rapides et plus efficaces des conflits de négociation. »

En Colombie-Britannique et au Québec, où des lois interdisant les travailleurs de remplacement existent, on a constaté une réduction des jours perdus en raison de grèves ou de lock-outs et une augmentation de la stabilité du milieu de travail, ce qui profite aux employeurs comme aux travailleurs.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 17:50 et diffusé par :