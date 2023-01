Fin de saison maritime du NM Belle-Desgagnés - Le service de désenclavement hivernal débutera le 6 février 2023

Le CN a annoncé aujourd'hui que les États financiers annuels, les Notes afférentes et le Rapport de gestion de 2022 de la Compagnie ainsi que sa Notice annuelle de 2022 et le formulaire 40-F, ont été déposés par la Compagnie auprès des organismes...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés...

La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la population que le NM Bella Desgagnés effectue son dernier voyage vers l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord cette semaine. Le service de désenclavement hivernal routier et aérien prendra la...