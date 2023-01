HEXO annonce l'élection des administrateurs





HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO »), producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd'hui que, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 31 janvier 2023 (« assemblée »), chacun des huit candidats aux postes d'administrateur a été élu comme administrateur de HEXO. Les résultats détaillés du vote figurent ci-après.

Candidat Votes

favorables Abstentions Total des

votes Pourcentage

des votes

favorables Pourcentage

des

abstentions Mark Attanasio 2 063 211 434 874 2 498 058 82.592% 17.408% Vincent Chiara 1 983 425 514 662 2 498 087 79.398% 20.602% Denise Faltischek 2 072 889 425 198 2 498 087 82.979% 17.021% Hélène F. Fortin 2 076 677 421 412 2 498 089 83.131% 16.869% Rob Godfrey 2 081 356 416 731 2 498 087 83.318% 16.682% Peter James Montour 1 978 864 519 224 2 498 088 79.215% 20.785% William Todd Montour 1 987 894 510 194 2 498 088 79.577% 20.423% Roger Savell 2 068 997 429 091 2 498 088 82.823% 17.177%

De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de Macias Gini & O'Connell LLP comme auditeur de HEXO pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2023 et autorisé les administrateurs de HEXO à fixer la rémunération de Macias Gini & O'Connell LLP.

Des renseignements supplémentaires sur toutes les questions soumises à l'assemblée sont présentés dans le rapport sur les résultats du vote et dans la circulaire d'information (dans sa version modifiée) disponibles sous le profil de HEXO sur SEDAR.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada. HEXO occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

