Hyosung America lance une nouvelle identité de marque : Hyosung Innovue





Hyosung America a annoncé aujourd'hui le lancement de « Hyosung Innovue », une nouvelle identité de marque. Ce changement est le point culminant d'un effort déployé sur une période d'un an pour recadrer l'histoire de la valeur de l'entreprise en tant que créateur d'expériences humaines.

« Notre entreprise s'appuie depuis longtemps sur sa combinaison unique d'une âme de fabricant et d'un état d'esprit d'innovateur pour construire une plateforme de solutions de gestion des guichets automatiques et de l'argent liquide », a déclaré Sanghwan Kweon, PDG de Hyosung America. « Nous ouvrons la voie pour étendre notre création de valeur plus en profondeur dans les services financiers et le commerce de détail, tout en mettant notre plateforme de solutions intégrées à la disposition de nouveaux secteurs verticaux, notamment l'hôtellerie et les voyages ».

« Il est question d'améliorer les interactions quotidiennes de la vie pour tout le monde », a déclaré Brad Nolan, directeur marketing chez Hyosung America. « Nous élevons l'expérience en reliant les mondes physique et virtuel. Ce changement ravive la passion de nos employés, ce qui oriente la direction de notre entreprise vers une toute nouvelle trajectoire ».

Depuis son entrée sur le marché nord-américain en 1998, Hyosung America est passé du statut de plus grand fournisseur de distributeurs automatiques de billets aux États-Unis à celui de fournisseur de solutions technologiques innovantes, transformatrices et de premier plan dans le domaine de la gestion de l'argent liquide et des paiements.

Innovue, une dénomination enracinée à la fois dans l'innovation et la vision, renforce l'engagement de l'entreprise à créer des expériences humaines exceptionnelles. À l'appui de cet engagement, Hyosung America dévoilera plusieurs nouveaux produits et solutions qui changeront la donne lors de la conférence ATMIA qui se tiendra le mois prochain à La Nouvelle-Orléans.

Pour découvrir la nouvelle marque et en savoir plus sur les produits et solutions de Hyosung America, rendez-vous sur le site www.hyosunginnovue.com.

