Andersen Global réalise une nouvelle année de forte croissance avec l'ajout de 11 nouveaux cabinets membres dans le monde entier





Andersen Global, le leader mondial des services fiscaux et juridiques, accueille 11 cabinets membres sur sa plateforme, ce qui augmente sa capacité à fournir un service indépendant, multidisciplinaire et sans frontières à ses clients du monde entier. Grâce à ses membres et cabinets partenaires, Andersen Global compte plus de 13 000 professionnels et est présente sur plus de 390 sites répartis dans plus de 170 pays sur six continents, ce qui lui assure l'une des plus grandes couvertures mondiales parmi les cabinets de services professionnels multinationaux et multidisciplinaires.

Les nouveaux cabinets membres de cette association sont les suivants :

A&A Tax (Australie)

Law Firm SAJI? (Bosnie-Herzégovine)

CN Law (Burundi)

Nimba Conseil (Guinée)

Saint Lawrence Tax Consultancy (Jordanie)

Unicase (Kazakhstan)

Halim Hong & Quek (Malaisie)

Tax & Legal Advisers LLC (Tadjikistan)

ECC Denetim (Turquie)

MGC Legal (Turquie)

Intuit Management Consultancy (Émirats arabes unis, Singapour, Inde)

« En tant que cabinet, nous avons fait d'énormes progrès l'année dernière pour approfondir nos compétences dans différents marchés et spécialités clés, notamment les fusions et acquisitions, l'évaluation et la mobilité mondiale, dans le but de devenir un véritable guichet unique pour nos clients multinationaux », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Ces cabinets membres renforcent notre approche mondiale, unifient davantage la marque Andersen et nous permettent de fournir un service mondial homogène, ce qui nous place en bonne position pour poursuivre notre croissance ».

Andersen Global a connu une croissance rapide depuis sa création en 2013. Rien qu'au cours des cinq dernières années, l'association mondiale s'est étendue à plus de 150 pays, avec une moyenne de plus d'une transaction par semaine au cours de cette période. Rien qu'en 2022, Andersen Global a établi une nouvelle présence ou étendu sa couverture actuelle dans plus de 50 nouveaux sites et a étoffé ses rangs de plus de 2 000 professionnels.

Les pays dans lesquels Andersen a annoncé une expansion de sa présence en 2022 sont les suivants :

Afrique

République centrafricaine, Tchad, Éthiopie, Ghana, Mali, Rwanda et Tanzanie

Amériques et Caraïbes

Brésil, Îles Vierges britanniques, Canada, Guadeloupe, Montserrat

Asie et Asie-Pacifique

Australie, Bangladesh, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Sri Lanka, Taïwan et Thaïlande

Europe

Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, France, Islande, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Royaume-Uni

Moyen-Orient

Pakistan

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 13 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 390 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 15:40 et diffusé par :