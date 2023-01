Q4 Inc. propulse les téléconférences sur les résultats dans le futur grâce à l'intégration vidéo harmonieuse de Zoom et de Microsoft Teams





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), un fournisseur de plateformes de communication de premier plan pour les marchés des capitaux, est heureux d'annoncer que la plateforme d'événements virtuels de Q4 s'intègre désormais à Zoom et à Microsoft Teams, ce qui permet aux entreprises de diffuser leurs propres vidéos lors des conférences sur les résultats. La plateforme d'événements virtuels Q4 est conçue pour améliorer l'expérience des investisseurs et organise chaque année plus de 4 400 événements pour les investisseurs en Amérique du Nord et en Europe, avec un taux de fiabilité de la plateforme de plus de 99 %, le meilleur sur le marché.

La plateforme d'événements virtuels de Q4 s'intègre de manière harmonieuse aux outils de communication d'entreprise, tels que Zoom ou Microsoft Teams, afin de diffuser directement des vidéos lors des conférences sur les résultats grâce à une technologie bien connue. Le concept « Apportez votre propre vidéo » permet de résoudre les problèmes techniques tout en tirant parti des atouts d'une plateforme spécialement conçue pour les rapports d'entreprise. Cette intégration constitue l'amélioration la plus récente de la plateforme, après de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que la possibilité de personnaliser l'image de marque des diffusions sur le web, le chapitrage des événements pour accéder facilement à des séquences spécifiques, les biographies des intervenants et la connexion à Q4, qui permet aux utilisateurs d'éviter l'inscription et d'obtenir un accès rapide aux événements hébergés sur la plateforme.

« L'ajout de ces fonctionnalités innovantes à la plateforme d'événements virtuels de Q4 est un élément majeur de notre stratégie de croissance axée sur les produits en 2023 », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « Ces améliorations, associées à notre taux de fiabilité sans précédent de la plateforme, nous positionnent comme le chef de file du marché des capitaux pour les téléconférences sur les résultats et les rapports d'entreprise ».

Q4 propose également une nouvelle formule simplifiée pour les téléconférences sur les résultats en vue de s'adapter aux différents profils et besoins des entreprises. Cette approche à plusieurs niveaux comprend une offre de vidéo haut de gamme pour la publication des résultats qui améliorera à la fois la clarté et la communication, tout en offrant une expérience personnalisée entre les présentateurs et leur public.

« Notre structure d'achat par niveaux simplifie le processus de diffusion de vidéos de publication des résultats pour nos clients et rend la prestation d'une expérience de qualité supérieure plus accessible pour tous », a déclaré M. Heaps.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Le siège de Q4 se trouve à Toronto, avec des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.q4inc.com.

Zoom et le logo Zoom sont des marques commerciales de Zoom Video Communications, Inc. Microsoft Teams est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft.

