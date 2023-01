L'utilisation accrue de médicaments onéreux continue d'exercer des pressions sur les régimes publics d'assurance-médicaments du Canada

Alors que les travaux parlementaires reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce ses attentes pour cinq des grands chantiers qui attendent le...

Des travailleuses et travailleurs membres de syndicats CSN des secteurs public et privé se sont donné rendez-vous ce matin, rue des Parlementaires, pour sensibiliser les élu-es de l'Assemblée nationale, qui reprennent leurs travaux aujourd'hui aux...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 531 nouveaux cas, pour un total de 1?302 634 personnes infectées*;13 nouveaux décès, pour un total de 17?954 décès, soit;0 décès...