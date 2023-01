ZeeVee étend la gamme de produits de distribution de signaux AV pour toutes les applications, des salles de réunion aux plus grands projets d'intégration professionnelle AV - Présentation lors de l'ISE 2023





Un nouvel équipement pour les déploiements AVoIP plus petits et une connectivité SDVoE transparente pour les présentations occupe le devant de la scène au stand 5D250

BARCELONE, Espagne, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Lors de l'édition 2023 de la conférence ISE (Integrated Systems Europe), ZeeVee dévoile ses dernières solutions de distribution de signaux AV qui étendent la gamme de produits de l'industrie pour pratiquement toutes les applications. La conférence se tiendra du 31 janvier au 3 février et la société occupera le stand 5D250.

Axant sa présentation sur le thème englobant différents espaces, depuis les salles de réunion jusqu'aux projets majeurs d'intégration professionnelle AV, la société met en évidence ses nouveaux encodeurs et décodeurs AVoIP ZyPerUHD60, les plaques murales pour encodeurs et décodeurs SDVoE ZyPer4K, et le kit d'extension HDMI 2.0.

« Tous les indicateurs montrent que le marché européen de l'audiovisuel a rouvert de manière majeure, et les intégrateurs et les utilisateurs finaux cherchent non seulement à revenir à la normale, mais à faire progresser l'industrie avec les solutions de distribution de signaux les plus avancées », a déclaré Bob Michaels, PDG de ZeeVee. « Nous avons déjà fait de ZeeVee l'entreprise avec la plus vaste gamme de produits de l'industrie pour des applications de toutes tailles et de toutes complexités. Avec nos encodeurs et décodeurs ZyPerUHD60, nous répondons à la demande de solutions AVoIP, qui répondent aux besoins spécifiques des petits déploiements, comme les salles Zoom et Microsoft Teams, et reflètent l'évolution du milieu de travail d'aujourd'hui. »

ZyPerUHD60

Disponible en février, la plateforme ZyPerUHD60 offrira une reproduction pixel pour pixel du contenu HD 1080p compressé et UHD [email protected] 4:4:4 en plein débit avec une latence ultrafaible sur un réseau Ethernet standard de 1 Go via des commutateurs IP prêts à l'emploi. Cette plateforme est idéale pour distribuer des vidéos compressées jusqu'à 4K, et des signaux audio et de contrôle pour les déploiements plus petits, notamment pour les salles Zoom et Microsoft Teams. Avec elle, il n'est plus nécessaire de disposer d'un réseau ou d'un équipement audiovisuel distinct pour la distribution de contenu vidéo ou d'autre contenu audiovisuel.

Plaques murales SDVoE ZyPer4K

Les plaques murales pour encodeur et décodeur SDVoE ZyPer4K de ZeeVee sont dotées de ports Ethernet 10/100/1000Base-T pour la connexion à un réseau de dispositifs à vocation générale. Ces plaques comportent également des prises d'entrée et de sortie audio permettant d'acheminer des signaux audio de niveau ligne. Elles peuvent distribuer du contenu via HDMI 2.0b et USB-C, ainsi que USB 2.0, qui peut être configuré et transféré via la plateforme ZMP (ZeeVee ZyPer Management Platform). Un bouton de sélection vidéo sur la plaque murale de l'encodeur permet aux utilisateurs de choisir des entrées vidéo HDMI ou USB-C lorsque les deux sont connectées. ZeeVee est le fabricant de produits SDVoE le plus expérimenté, déployé et avancé.

Extension HDMI 2.0 de ZeeVee

Le kit d'extension ZeeVee HDMI 2.0 permet des transmissions de signaux jusqu'à 165 pieds (50 mètres). En règle générale, les câbles HDMI n'atteignent que 50 pieds avant que le signal ne se détériore, ce qui peut entraîner la pixellisation, le décalage ou l'abandon complet des images à l'écran. Le kit préserve l'intégrité du signal via des câbles Cat6/6A/7, qui sont également plus efficaces pour traverser les murs et les vides sanitaires que les câbles HDMI.

« Grâce à une meilleure solution AVoIP pour les déploiements plus petits et à une connectivité système SDVoE propre et transparente, nos offres de produits ISE 2023 montrent notre engagement à anticiper et à identifier les besoins des intégrateurs et des utilisateurs finaux », a déclaré Rob Muddiman, vice-président, EMEA. « Par exemple, notre ZyPerUHD60 peut être déployé pour une salle de réunion, mais il est évolutif et capable de se connecter à une infrastructure AV plus grande, le cas échéant ».

Pour plus d'informations sur toutes les offres ISE 2023 de ZeeVee, rendez-vous sur www.zeevee.com ou [email protected] .

À propos de ZeeVee

ZeeVee ( www.zeevee.com ) est un important fournisseur de technologies de distribution audiovisuelle. L'entreprise a transformé l'industrie de la vidéo numérique avec ses encodeurs, décodeurs et solutions logicielles primés, destinés au marché professionnel de l'audiovisuel et de l'informatique. Les intégrateurs et les consultants comptent sur ses plateformes de distribution AVoIP et RF innovantes, économiques et faciles à installer pour leurs clients, qu'il s'agisse d'entreprises, des secteurs de l'enseignement supérieur, de la santé ou de l'hôtellerie, des services gouvernementaux, des casinos, des musées ou de clients particuliers (« de détail »). Membre fondateur de l'alliance SDVoE, ZeeVee est le fabricant de produits SDVoE le plus expérimenté, déployé et avancé. La société détient un calendrier GSA et ses produits sont conformes au TAA (Trade Agreements Act). Le siège de ZeeVee est situé près de Boston. Le siège européen de l'entreprise est situé à Augsbourg, en Allemagne. ZeeVee dispose également de bureaux dans la région du Sud-Est asiatique, à Singapour.

Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

