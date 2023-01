La Guyane signe un contrat d'automatisation intelligente des processus et choisit Decisions pour transformer le traitement des demandes de permis de construire





La plateforme Decisions permettra de réaliser une croissance et des investissements sans précédent en Guyane

VIRGINIA BEACH, Virginie, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère du Logement et de l'Eau de la Guyane a signé un contrat de 202,9 millions de dollars avec Global Services Inc. pour la mise en oeuvre d'une solution technologique unifiée et personnalisée grâce à la plateforme d'automatisation intelligente des processus de Decisions. Cette application personnalisée permettra à la Central Housing and Planning Authority (CH&PA) de la Guyane de rationaliser le dépôt, l'examen et l'approbation des demandes de permis de développement. Le système devrait être opérationnel dès juin 2023.

La plateforme d'automatisation Decisions permettra de remédier aux tracas et aux incohérences inhérents aux processus de traitement manuel des demandes. Grâce à une interface intégrée, la CH&PA pourra gérer de façon numérique les demandes soumises, suivre l'état d'avancement d'une demande et faire respecter des délais prédéfinis tout au long du processus. Cette solution remplace un système de demandes sur papier et d'examen humain subjectif. L'utilisation d'un flux de travail pour examiner et approuver automatiquement les demandes sur formulaires en ligne permettra d'accélérer les temps de réponse, d'accroître l'efficacité du service et d'assurer la transparence des transactions commerciales.

« Grâce à notre plateforme, nous pouvons mettre en place les processus précis dont la Guyane a besoin pour améliorer ses opérations et, surtout, soutenir les changements apportés à ces processus en fonction de l'évolution des besoins du pays », a déclaré Heath Oderman, cofondateur et directeur technique de Decisions. « En cette période de croissance et d'investissements sans précédent en Guyane, notre capacité à nous intégrer aux systèmes préexistants de la Guyane permettra de transformer un processus actuellement manuel en un flux de travail transparent, capable de produire des résultats immédiats. Cette solution va révolutionner la capacité opérationnelle de la CH&PA et améliorer l'ensemble de l'expérience des parties prenantes.

En plus de rationaliser le processus de traitement des demandes, la mise en place d'un point d'entrée unique et sécurisé pour toutes les demandes permettra d'établir des pratiques de normalisation claires pour le processus d'approbation des permis de la CH&PA. Cet engagement en faveur de la sécurité et des procédures réglementées favorise la transparence et la responsabilité entre le gouvernement guyanais et le grand public.

La ministre au sein du ministère du Logement et de l'Eau, Susan Rodrigues, a déclaré : « Depuis de nombreuses années, vous entendez le gouvernement parler de réduire la bureaucratie, de diminuer les formalités administratives et de faciliter la conduite des affaires en Guyane. La signature de ce contrat est la preuve de cet engagement. Cette plateforme informatique, suivie de la législation qui sera adoptée et aura force de loi, permettra la mise en place d'un guichet unique pour les permis de planification et de construction.

La plateforme Decisions devrait admettre les demandes dès juin 2023. Un système hybride sera utilisé lors des phases de déploiement initiales et sera progressivement remplacé par une solution entièrement électronique. Ce projet est la base envisagée pour l'automatisation intelligente des processus, qui sera appliquée aux futurs projets dans les autres agences fédérales de la Guyane.

À propos de Decisions

Grâce à Decisions, la plateforme d'automatisation sans code, vous pouvez améliorer l'expérience client, moderniser les systèmes existants, assurer la conformité réglementaire et automatiser tous les aspects de votre activité. Nous aidons les gens qui ont une vision claire, la réalisons et changeons leur monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/783936/Decisions_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 14:01 et diffusé par :