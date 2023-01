La mesure Implic4ction : appuyer les organismes de sport, de loisir et de plein air dans leurs activités de soutien au bénévolat





QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Éducation et La Ruche, leader en financement participatif, lancent la mesure Implic4ction afin de soutenir les organismes de sport, de loisir et de plein air dans le développement de leurs activités de soutien au bénévolat.

Les bénévoles représentent une ressource inestimable dans le domaine du sport, du loisir et du plein air puisqu'ils contribuent à promouvoir et à augmenter le niveau de pratique d'activités physiques, récréatives, sportives et de plein air des citoyennes et citoyens. Le fonctionnement de nombreux organismes en dépend puisque la majorité de ces derniers sont à but non lucratif et s'appuient exclusivement sur des ressources bénévoles. Les défis de recrutement et de rétention des bénévoles sont présents depuis de nombreuses années et le contexte de la pandémie a amené des obstacles supplémentaires.

Cette mesure de soutien au bénévolat en loisir et en sport de 2,7 millions de dollars, qui sera déployée jusqu'en 2024, viendra consolider et reconnaître l'action bénévole au Québec en appuyant les porteurs de projets de nos organismes et organisations.

Pour bénéficier d'un soutien financier provenant de cette mesure, les organismes locaux et régionaux devront réaliser une campagne de financement participatif pour La Ruche et atteindre leur objectif. L'équipe de La Ruche pourra compter sur le soutien des unités régionales de loisir et de sport (URLS) pour le choix des projets. Une fois la campagne terminée et l'objectif atteint pour La Ruche, la mesure Implic4ction quadruplera la valeur de l'objectif de campagne établi jusqu'à concurrence de 44 000 $. Par exemple, une campagne de financement ayant atteint son objectif de 5 000 $ recevra 20 000 $ supplémentaires.

Grâce à cette initiative, le ministère de l'Éducation souhaite soutenir de nombreux projets liés au bénévolat qui permettront d'encourager la reprise ou la découverte d'activités physiques, sportives, récréatives et de plein air, particulièrement chez les jeunes, de favoriser la présence de bénévoles pour permettre la réalisation de ces activités et de soutenir les associations régionales et les clubs locaux de sport, de loisir et de plein air dans leurs démarches.

« Le rôle des bénévoles dans les domaines de l'activité physique, du sport, du loisir et du plein air est essentiel et je peux en témoigner puisqu'ils ont marqué mon parcours d'athlète. Tous les jours, partout en province, les bénévoles choisissent de partager leur savoir et de mettre à profit leurs compétences avec et pour les autres. La mesure Implic4ction que nous lançons aujourd'hui, en collaboration avec La Ruche et les unités régionales de loisir et de sport, permettra d'offrir un soutien important au bénévolat pour de nombreux organismes qui travaillent sur le terrain. Le Québec peut être fier du temps et des efforts que les bénévoles déploient au quotidien. Nous nous devons de les soutenir dans leur engagement pour le bien-être de notre collectivité. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les bénévoles sont au coeur de la pratique des loisirs, du sport et du plein air, qui sont au centre d'un Québec fort et en santé. Avec cette nouvelle mesure, la population aura l'occasion de démontrer tout son soutien à ces bénévoles et de reconnaître l'importance de leur implication en contribuant directement à des projets qui les concernent. »

Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

La mesure Implic4ction vise à soutenir des initiatives liées au bénévolat, mises en oeuvre par des organismes locaux et régionaux de loisir, de sport et de plein air.

Les projets acceptés devront viser la mise en place d'actions de soutien au bénévolat en lien avec la planification, la promotion, le recrutement, la sélection, l'intégration, la formation et l'accompagnement.

L'organisme La Ruche est mandaté par le Ministère pour administrer l'aide financière de 2,7 M$ destinée aux organismes locaux et régionaux, en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport.

La Ruche a également le mandat de développer des outils et d'accompagner ces organismes dans le déploiement de campagnes de financement participatif, dont les sommes amassées serviront à réaliser un projet lié au bénévolat.

La Ruche est une solution de financement participatif et un organisme à but non lucratif, dont la mission est de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 26 M$ en financement participatif et plus de 44 M$ en retombées totales, et ce, dans les douze régions dans lesquelles elle est active. La Ruche se distingue par son accompagnement humain, ses programmes de financement additionnel et son approche régionale.

