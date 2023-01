Les robots tondeuses Yard Force ont obtenu le marquage "Produit écologique" de TÜV





Yard Force, un important fabricant d'équipements électriques d'extérieur innovants, a annoncé le lancement de ses robots tondeuses MB400 et MB800 sur le marché allemand. Ces modèles sont équipés d'une connexion Bluetooth et d'une application de commande, permettant aux utilisateurs d'accéder de manière pratique et aisée à leurs tondeuses depuis leurs smartphones ou tablettes.

En plus de leurs fonctionnalités technologiques avancées, les modèles Yard Force MB400 et MB800 sont dotés d'une caractéristique unique qui permet au châssis d'être nettoyé avec de l'eau. Non seulement cette caractéristique innovante facilite le nettoyage du châssis, mais elle permet également d'empêcher l'accumulation d'algues et autres contaminants susceptibles d'affecter l'apparence et la longévité du châssis.

Les modèles Yard Force MB400 et MB800 sont également équipés d'un garage gratuit, procurant aux utilisateurs une solution de rangement pratique et sécurisée pour leurs tondeuses. Cela est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent que leur robot tondeuse puisse être abrité s'il pleut ou s'il neige, et prolonger sa durée de vie.

Yard Force lance les deux nouveaux modèles à l'occasion du 10e anniversaire de ses robots tondeuses, établissant la norme une nouvelle fois :

En plus de leurs fonctionnalités impressionnantes, les modèles Yard Force MB400 et MB800 ont obtenu la certification "Produit écologique" de TÜV, un organisme de certification de premier plan pour les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette certification reconnait la conception et la technologie écologiques des tondeuses, faisant de celles-ci un choix intelligent et durable pour les propriétaires qui cherchent à réduire leur empreinte carbone.

En 2013, la société a commencé à vendre ses robots tondeuses en Allemagne, elle a depuis équipé des dizaines de milliers de jardins allemands avec des robots tondeuses innovants et pratiques.

Les nouveaux modèles Yard Force MB400 et MB800 son conçus pour fournir à leurs utilisateurs une solution pratique et efficace pour entretenir leurs pelouses. Avec des surfaces de travail maximales de respectivement 400 m2 et 800 m2, ces tondeuses sont parfaites pour les pelouses de petite taille et celles de taille moyenne, et peuvent facilement contourner des obstacles comme les arbres et le mobilier de jardin.

Les fonctionnalités Bluetooth et d'application de commande des Yard Force MB400 et MB800 permettent aux utilisateurs de facilement configurer et personnaliser leur calendrier de tonte, mais aussi de surveiller la performance de la tondeuse et recevoir des notifications sur leur smartphone ou tablette. Ce niveau de contrôle et de commodité fait des MB400 et MB800 un choix populaire pour les propriétaires occupés qui souhaitent entretenir leurs pelouses sans les contraintes des méthodes de tonte traditionnelles.

La fonctionnalité de nettoyage du châssis des modèles Yard Force MB400 et MB800 est une autre caractéristique remarquable qui démarque ces tondeuses de leurs concurrentes. En utilisant de l'eau pour nettoyer le châssis, les utilisateurs peuvent facilement enlever les saletés et débris, garantissant que leur châssis conserve une apparence propre et neuve toute l'année. Cette fonctionnalité contribue également à empêcher l'accumulation d'algues et autres contaminants, qui pourraient endommager le châssis et réduire sa durée de vie.

De façon générale, les modèles Yard Force MB400 et MB800 sont une solution très innovante et pratique pour conserver une pelouse saine et bien entretenue. Avec leur technologie avancée, leur conception écologique et leur fonctionnalité unique de nettoyage du châssis, ces tondeuses ne manqueront pas de plaire aux propriétaires allemands qui cherchent un moyen plus efficace et durable pour prendre soin de leurs pelouses.

