Yard Force est ravi de lancer sa nouvelle gamme de stations d'énergie sur le marché européen





Ces nouveaux appareils sont dotés de nombreuses caractéristiques et sont équipés de panneaux solaires, ce qui en fait la solution idéale pour tous ceux qui recherchent une alternative aux sources d'énergie traditionnelles. Grâce au panneau solaire présent sur chaque unité, les utilisateurs pourront profiter d'une énergie gratuite et renouvelable pour alimenter leur maison ou leur entreprise.

Les stations solaires Luminous constituent une excellente alternative aux sources d'énergie traditionnelles pour tous ceux qui cherchent à bénéficier d'une énergie renouvelable. Grâce au panneau solaire présent sur chaque unité, les utilisateurs pourront se tourner vers une énergie gratuite et propre pour alimenter leur maison ou leur entreprise. Le modèle Yard Force LX PS300 est doté d'une capacité de stockage de 296 Wh, tandis que les modèles LX PS600 et LX PS1200 offrent une capacité de 518 Wh et 974 Wh, respectivement. Les trois modèles sont également équipés de chargeurs à panneaux solaires pliables, et sont donc parfaits pour les voyages en camping ou en tant que source d'alimentation d'urgence en cas de panne de courant.

La station d'alimentation Yard Force LX PS300 convient à une utilisation peu exigeante en termes d'énergie, comme l'alimentation d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, d'un téléviseur ou d'un ordinateur de bureau. Les stations Yard Force LX PS600 et LX PS1200 offrent plus de capacités d'alimentation, notamment pour prendre en charge des drones, des climatiseurs portables, des mini-réfrigérateurs, des haut-parleurs et du matériel de tuning, un gril électrique, un sèche-cheveux, un lave-vaisselle et des outils électriques comme des perceuses ou des marteaux.

Avec les panneaux solaires pliables de 100 W et 200 W qui peuvent être achetés séparément, vous en finirez avec vos soucis d'énergie. Vous n'aurez plus à vous inquiéter du manque d'énergie lorsque vous partez en camping, lors de vos déplacements, de vos rassemblements familiaux ou de vos randonnées en plein air. Les panneaux solaires pliables Yard Force de 100 W et 200 W sont dotés d'une fonction de charge rapide capable de produire jusqu'à 97,5 W et 195W respectivement, fournissant ainsi un apport ininterrompu pour le stockage d'énergie. En même temps, le panneau solaire de la Yard Force est également doté d'une prise de type C pour les téléphones cellulaires, les tablettes, les ordinateurs portables et autres appareils mobiles qui prennent en charge l'entrée de type C avec une puissance maximale de 65 W.

«?En introduisant le stockage d'énergie et les panneaux solaires Yard Force sur le marché européen, nous allons considérablement élargir la gamme de produits de Yard Force en Europe, sans oublier le marché des outils de jardinage, adhérant ainsi à une philosophie de marque verte, respectueuse de l'environnement et axée sur le marché?», a déclaré Roland Menken, directeur général de MEROTEC GmbH.

Les stations de stockage d'énergie et les panneaux solaires pliables de Yard Force sont désormais présents sur le marché européen et sont commercialisés par OBI, Bauhaus, Amazon et d'autres canaux. Yard Force a lancé une nouvelle gamme de stations dotée de nouvelles caractéristiques et de panneaux solaires sur le marché européen. Celles-ci sont conçues pour fournir une énergie fiable et durable aux foyers et aux entreprises et offrent plusieurs avantages comme l'alimentation d'urgence, la portabilité et l'extensibilité. Avec le lancement de ces nouveaux produits, Yard Force s'engage à fournir des solutions énergétiques durables qui répondent aux besoins de ses clients.

