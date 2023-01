Le Canada investit dans le transport actif à Penhold





PENHOLD, AB, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, et Mike Yargeau, maire de Penhold, ont annoncé un investissement fédéral et municipal conjoint de plus de 1,5 million de dollars pour soutenir le transport actif dans la municipalité de Penhold.

Grâce à ce financement, la municipalité améliorera les sentiers existants et aménagera de nouveaux raccordements à 13 endroits afin d'améliorer la connectivité. Les autres ajouts prévus au réseau comprennent une nouvelle passerelle, des dispositifs d'éclairage et des passages pour piétons dans toute la collectivité, comme il était indiqué dans le plan de transport actif de 2016 de la municipalité. Tandis que la municipalité continue de croître, nous veillons à ce que les résidents puissent se rendre là où ils le souhaitent d'une manière durable.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en permettant d'élargir les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les sentiers pédestres, les réseaux cyclables et les autres options de transport actif permettent aux communautés albertaines de rester connectées et en bonne santé. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur nos objectifs d'atteinte de la carboneutralité, en fournissant à Penhold de nouvelles ressources pour améliorer les options de transport actif qui sont éclairées par les priorités communautaires. Nous remercions tous ceux qui ont rendu cette annonce possible et notre gouvernement continuera de soutenir le développement de collectivités albertaines résilientes. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement servira à la connectivité et au développement des sentiers de la municipalité, ce qui comprendra l'installation d'une passerelle, de passages pour piétons, de dispositifs d'éclairage, d'un quai pour bateaux et d'un système d'aération dans les étangs situés près du multiplex régional de Penhold. Nous avons travaillé à l'aménagement progressif des terrains de loisirs situés près du multiplex. Ce nouveau financement au titre du FTA nous permettra de passer immédiatement à la phase suivante. Nous remercions le gouvernement du Canada de soutenir l'établissement d'une plus grande connectivité et d'un réseau de transport actif dans la collectivité. »

Mike Yargeau, maire de Penhold

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 915 077 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La municipalité de Penhold investit 610 051 $.

investit 915 077 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La municipalité de investit 610 051 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements actifs plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada . Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières. La première période de réception des demandes générales dans le cadre du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones, ainsi qu'à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 12:00 et diffusé par :