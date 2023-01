Appel à Recycler Canada et GFL Environmental Services font équipe pour élargir les capacités de recyclage de piles et batteries dans l'Ouest du Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler Canada et GFL Environmental Services Inc. sont fiers d'annoncer la nouvelle entente qui permettra d'élargir la capacité de tri des piles et batteries en fin de vie dans l'Ouest canadien. Grâce à cette entente, l'expertise de GFL et son centre de gestion des déchets situé à Delta en C.-B. appuieront le vaste réseau de collecte et de recyclage de piles et batteries qu'Appel à Recycler a déjà en place. Ce partenariat renforcera le secteur de l'économie circulaire de la Colombie-Britannique tout en réduisant l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement des activités de recyclage dans l'Ouest du Canada.



La population de la Colombie-Britannique a fait de cette province un chef de file canadien en matière de recyclage, en travaillant de concert avec Appel à Recycler et son vaste réseau de partenaires de confiance pour collecter, transporter et recycler en toute sécurité huit (8) millions de kilogrammes de piles et batteries usagées en Colombie-Britannique depuis 2010. Ce nouveau partenariat va effectivement doubler la capacité de tri des piles et batteries usagées et améliorer grandement l'écosystème du recyclage des piles et batteries en offrant de nouvelles opportunités pour augmenter le volume des collectes de piles et batteries à l'échelle de tout l'Ouest du Canada.

« Nous sommes ravis d'élargir notre relation avec GFL Environmental Services et d'exploiter leur savoir-faire extraordinaire et leur vaste présence en Colombie-Britannique. Nous partageons une vision commune quand il s'agit d'offrir à toute la population canadienne des solutions d'élimination de piles et batteries qui sont efficaces et durables», a déclaré Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. «L'accès au centre de gestion de déchets de Delta signifie que nous serons en mesure de mieux accomplir notre mission de collecter et de recycler en toute sécurité le plus grand nombre de piles et de batteries possible, et ce tout en appuyant l'économie locale et l'engagement environnemental de la Colombie Britannique».

Cette entente s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Appel à Recycler d'élargir son réseau de collecte et de recyclage de piles et batteries à l'échelle du Canada grâce à sa stratégie d'invitation ouverte auprès des fournisseurs. Cela lui permet de poursuivre ses activités à titre du plus important organisme national de recyclage de piles et batteries qui soutient les consommateurs, les communautés et les gouvernements canadiens depuis déjà 25 ans.

Faits marquants

Le tri est une étape essentielle du processus de collecte et de recyclage des déchets. Dans ce cas-ci, il permet de garantir que les piles et batteries usagées sont triées correctement et que les « flux » de recyclage ne contiennent pas un mélange de compositions chimiques. Cela permet au flux de piles et batteries usagées d'être recyclé en toute sécurité en utilisant les méthodes qui conviennent. Cela garantit un résultat de grande qualité et réduit l'ensemble de l'empreinte environnementale.

Appel à Recycler a cumulé 25 ans de savoir-faire et a collecté et recyclé environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries, y compris plus de 850 000 kg en Colombie-Britannique en 2021, ce qui représente le total le plus élevé dans l'histoire de la province.

À propos d'Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à Recycler®, qui est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, y compris les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Il est le programme de collecte et de recyclage de piles et batteries à usage domestique reconnu par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, il agit également à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, conformément à la réglementation de cette province concernant les piles et batteries. Appel à Recycler accepte les piles domestiques (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage et les batteries eMobilité utilisées pour alimenter les vélos électriques, les scooters électriques, les planches à roulettes électriques, les hoverboards et les Véhicules Électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants ainsi qu'un réseau canadien de plus de 10 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos de GFL Environmental Services

GFL, dont le siège social est à Vaughan, en Ontario, est la quatrième plus importante entreprise de services environnementaux diversifiés en Amérique du Nord, offrant une gamme complète de services de gestion des déchets solides, de gestion des déchets liquides, et d'assainissement des sols par l'entremise de sa plateforme d'installations partout au Canada et dans plus de la moitié des États-Unis. À l'échelle de son organisation, GFL dispose d'une main-d'oeuvre de plus 18 000 employés.

GFL est cotée en bourse et a récemment été désignée « Installation de recyclage de l'année 2022 » par la National Waste & Recycling Association (« NWRA ») pour son Campus de récupération multimatières, qui se trouve à Toronto, en Ontario. Le prix reconnaît les installations des matériaux (« IRM ») en fonction de facteurs clés comme l'innovation, les partenariats, l'éducation réalisée auprès du grand public et l'impact environnemental.

Contact presse:

Charles-Antoine Dubois, responsable bilingue communication institutionnelle

Courriel: [email protected], Portable: 647-464-7381

