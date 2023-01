Le Palais des congrès de Montréal accueille le concept unique de luminescence végétale d'Aglaé au sein de son Lab événementiel





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Mû par le besoin constant d'offrir des solutions créatives à ses clients et par la volonté d'ancrer ses actions dans une démarche écoresponsable, le Palais des congrès de Montréal est fier d'accueillir Aglaé, entreprise pionnière du végétal luminescent, au sein de son Lab événementiel.

Créée en 2016 par Sophie Hombert, Aglaé propose un concept unique au monde, permettant à de véritables végétaux d'émettre de la lumière dans l'obscurité grâce à un sérum biodégradable absorbé par les fleurs coupées et les plantes en terre. Une révolution qui autorise des scénographies végétales éphémères ou pérennes, dans le cadre de soirées d'entreprises, d'expositions immersives ou encore de paysages ornementaux.

Bien implantée en France dans les secteurs de l'événementiel, de la culture et de l'aménagement paysager (Disney, TEDx, L'Oréal, etc.), Aglaé poursuit son essor au Québec en installant sa première antenne internationale à Montréal à l'automne dernier. Une intégration au marché québécois facilitée par le MT Lab, partenaire d'un Palais des congrès soucieux de dénicher des solutions durables pour le Québec.

Rentable depuis sa création et employant sept chercheurs et designers, Aglaé a récemment fait entrer à son capital deux investisseurs de renom, dont Isabèle Chevalier, ancienne présidente-directrice générale de Bio-K+ International. C'est dans le cadre de l'émission de télévision française Qui veut être mon associé?? que la femme d'affaires québécoise s'est jointe à la jeune entreprise, une médiatisation qui a suscité un bel engouement pour la technologie d'Aglaé.

Avec des projets en éclairage urbain alternatif à Mont-Tremblant et à Lac-Mégantic, Aglaé vient aussi répondre à des enjeux environnementaux en s'appuyant sur une méthode propre et unique.

À travers l'approche avant-gardiste d'Aglaé, le Palais des congrès de Montréal démontre une nouvelle fois son engagement envers l'innovation, la durabilité et la créativité, afin d'offrir à ses clients des solutions novatrices pour accroître l'impact de leurs événements. Ainsi, Montréal et le Palais ont récemment eu l'occasion de rayonner à l'international en figurant dans le Innovative Destinations Guide 2022 de Skift,, grâce à l'expérience de mesure d'engagement cognitif en temps réel proposée par RE-AK Technologies, aussi membre du Lab événementiel.

« Le Palais des congrès est toujours à la recherche de solutions uniques et créatives pour rendre ses événements encore plus mémorables pour les clients et les participants. Nous sommes ravis de nous associer à Aglaé, qui allie réponse innovante et souci du développement durable. C'est une entreprise visionnaire dont la technologie verte constitue indéniablement une solution d'avenir pour nos sociétés. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Mon projet a suscité beaucoup d'enthousiasme au Québec, et le Palais des congrès m'est apparu comme l'une des institutions les plus emblématiques du rayonnement international de Montréal, reconnue comme étant la capitale mondiale de l'événementiel et du divertissement. Intégrer le Lab événementiel du Palais est un honneur et me conforte dans l'envie de faire croître notre activité. L'aventure ne fait que commencer?! » - Sophie Hombert, fondatrice d'Aglaé

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez le congresmtl.com.

