Annonce des finalistes et nouvelles prestations aux Prix JUNO 2023

The Weeknd arrive en tête avec six nominations, Avril Lavigne et Tate McRae le talonnent avec cinq nominations chacune

Alexisonfire, Aysanabee et Jessie Reyez s'ajoutent à la liste des artistes en prestation

TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Les noms des finalistes de la 52e édition des Prix JUNO ont été annoncés aujourd'hui par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) dans le cadre d'une conférence de presse réunissant médias et professionnels de l'industrie au Canadian Broadcasting Centre (CBC) du centre-ville de Toronto. Les noms des gagnants seront dévoilés à Edmonton, en Alberta, lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Music Canada le samedi 11 mars et durant la retransmission de la Soirée des Prix JUNO, le lundi 13 mars.

La CARAS a aussi annoncé aujourd'hui que trois autres finalistes offriront des prestations lors de la Soirée des Prix JUNO, soit le groupe rock lauréat d'un prix JUNO Alexisonfire (Album rock de l'année*), l'auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et réalisateur Aysanabee (Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année*) et l'électrisante chanteuse R&B triple-platine Jessie Reyez (Enregistrement R&B contemporain de l'année et Vidéoclip de l'année*).

Le phénomène international canadien The Weeknd domine le classement avec six nominations : JUNO Choix du public TikTok, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année*, Auteur-compositeur de l'année* et Album pop de l'année. La légende pop punk Avril Lavigne et l'auteure-compositrice albertaine Tate McRae, qui suivent avec cinq nominations, sont parmi les immenses talents qui ont fait la réputation du Canada sur la scène internationale.

Parmi les nouveaux venus qui ont récolté trois nominations, on recense l'auteur-compositeur-interprète Preston Pablo, finaliste JUNO Choix du public TikTok, Single de l'année et Révélation de l'année (artiste)*; de même que l'icône dance pop Rêve, nommée dans les catégories JUNO Choix du public TikTok, Révélation de l'année (artiste)* et Enregistrement dance de l'année. Le rappeur canadien NAV recueille également trois nominations avec l'auteur-compositeur de réputation internationale Shawn Mendes et le duo country The Reklaws.

