Lutte contre l'itinérance - « Le milieu municipal veut faire du Québec un exemple dans le monde », souligne l'UMQ





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les membres du comité municipal sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont tenu une première réunion hier pour donner le coup d'envoi à leurs travaux. À cette occasion, les élues et élus ont défini leur mandat pour les prochains mois, en misant sur les trois axes suivants : affirmer, optimiser et repenser.

Les municipalités vivent au quotidien les défis posés par l'augmentation de l'itinérance. Les attentes de la population et des municipalités sont grandes envers le gouvernement du Québec, c'est pourquoi il faut agir rapidement. Le comité de l'Union aura pour objectifs d'affirmer le rôle des municipalités en matière de prévention et de lutte contre l'itinérance, et d'optimiser les moyens, tant humains que financiers, pour soutenir adéquatement les efforts de prévention et de lutte contre l'itinérance. Le comité se penchera également sur la manière de repenser, par le recours aux meilleures pratiques ou politiques, le cadre actuel pour faire autrement, tout en respectant les réalités et caractéristiques de chaque milieu.

« Par son mandat, le comité municipal sur l'itinérance de l'UMQ devient la première instance de ce type à voir le jour. Pour moi, c'est une démonstration claire que le milieu municipal est plus que jamais engagé et mobilisé pour que le Québec devienne un exemple dans le monde en matière de lutte contre l'itinérance. Je suis particulièrement fier que mon collègue maire de Québec, Bruno Marchand, prenne en charge ce dossier fort important pour nos communautés », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Si les origines de la situation actuelle sont multiples, le constat, lui, est sans équivoque : de plus en plus de personnes vivent dans la rue, sans aucun autre recours. En tant que gouvernements de proximité, les municipalités en font beaucoup pour assurer la cohésion sociale, la cohabitation harmonieuse et la sécurité de toutes et tous. L'itinérance ne doit cependant pas être vue comme une fatalité. Au lieu de mettre un pansement temporaire, on doit se mettre en mode solution avec les gouvernements et tous les acteurs concernés, et s'inspirer des meilleures pratiques pour mieux prévenir et réduire l'itinérance. Cette première réunion du comité a été fort productive et je suis impatient de poursuivre les réflexions avec mes collègues de l'UMQ au cours des semaines à venir », a déclaré monsieur Bruno Marchand, président du comité et maire de Québec.

Plusieurs actions seront mises de l'avant au cours des prochains mois. Mentionnons particulièrement la réalisation d'une étude pour documenter notamment les coûts assumés par les municipalités en lien avec le phénomène de l'itinérance, ainsi que l'organisation, à l'automne 2023, d'un Sommet municipal sur cette question.

Notons enfin que l'enjeu de l'itinérance sera au centre d'une conférence sur le thème « Les municipalités, premières répondantes à la détresse sociale » dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ, qui se tiendront du 3 au 5 mai prochains, à Gatineau.

À propos du comité municipal sur l'itinérance de l'UMQ

Créé en décembre dernier, le comité municipal sur l'itinérance de l'UMQ a notamment pour mandat d'identifier des moyens pour prévenir et lutter contre l'itinérance. Il est composé des élues et élus suivants?:

M. Bruno Marchand , président du comité et maire de Québec;

, président du comité et maire de Québec; M me France Bélisle, mairesse de Gatineau ;

France Bélisle, mairesse de ; M. Serge Bergeron , maire de Roberval ;

, maire de ; M me Josefina Blanco , membre du comité exécutif et conseillère municipale de Montréal;

, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Montréal; M me Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu ;

Andrée Bouchard, mairesse de ; M. Marc Bourcier , maire de Saint-Jérôme;

, maire de Saint-Jérôme; M me Julie Bourdon , mairesse de Granby ;

, mairesse de ; M me Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or ;

Céline Brindamour, mairesse de ; M me Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville ;

Stéphanie Lacoste, mairesse de ; M. Xavier-Antoine Lalande , maire de Saint-Colomban ;

, maire de ; M. Jean Lamarche , maire de Trois-Rivières;

, maire de Trois-Rivières; M. Carl Lévesque, conseiller municipal de Longueuil .

.

