Seoul Viosys présente la première technologie d'écran microLED monopuce au monde lors du salon ISE 2023 organisé dans la ville espagnole de Barcelone





Seoul Viosys (« SVC ») (KOSDAQ : 092190), le fabricant de dispositifs semi-conducteurs optiques reconnus dans le monde entier, participera au salon « Integrated Systems Europe (ISE) 2023 », le plus important salon européen dédié aux écrans qui se tient en Espagne le 31 janvier 2023. L'entreprise y présentera ses écrans microLED faisant appel à WICOP Pixel, la technologie la plus performante au monde.

Grâce à la technologie WICOP Pixel, Seoul Viosys est parvenue à améliorer la luminosité des écrans microLED et à la faire passer à 4 000 nits, ce qui est considéré comme le niveau le plus élevé dans la catégorie des écrans monopuces. Seoul Viosys présentera ses solutions WICOP Pixel à un stand spécial microLED au salon ISE.

WICOP Pixel : une technologie basée sur des fonctionnalités innovantes

WICOP Pixel constitue la première technologie monopuce polychrome au monde sans lentille, sans mise en boîtier, sans microcâblage et caractérisée par l'empilement vertical de trois microLED (RGB). Elle se différencie clairement des technologies microLED existantes par la combinaison de ces trois LED qui émettent de la lumière de différentes couleurs comme un seul pixel. Les couleurs qui composent ce pixel s'expriment de manière externe et ne s'altèrent donc pas, quel que soit l'angle (haut, bas, gauche, droit) de visualisation des écrans.

L'empilement qui caractérise WICOP Pixel permet de fabriquer des micropuces et de réduire à un tiers le nombre de processus nécessaires à la production des écrans tout en facilitant l'optimisation des rendements et en faisant baisser les coûts de production. La zone d'émission du dispositif représente par ailleurs un tiers de celle des produits plats existants, ce qui offre une marge de développement pour y inclure la RA, la RV et le métavers.

Une technologie microLED optimisée pour les écrans automobiles extérieurs, d'affichage et de production virtuelle (PV)

WICOP Pixel est une technologie microLED d'une luminosité de 4 000 nits optimisée pour les écrans automobiles extérieurs, d'affichage et de PV.

Actuellement, on utilise des boîtiers LED ou des miniLED ordinaires plutôt que des microLED pour les écrans d'extérieur. Ceux-ci nécessitent une luminosité de 3 000 nits ou plus, mais la luminosité des microLED existantes est limitée à entre 1 000 et 2 000 nits. WICOP Pixel permet cependant d'obtenir une luminosité de 4 000 nits et d'exprimer les couleurs de manière constante, quel que soit l'angle de visualisation. Seoul Viosys a lancé la production de masse des panneaux microLED au premier semestre 2020 et prévoit de lancer celles des nouveaux produits de PV au premier trimestre de cette année.

« Seoul Viosys dispose déjà de technologies permettant de produire en masse de nouveaux produits de microécrans, notamment des dispositifs portables, de RV et de RA, et d'améliorer considérablement les fonctionnalités de WICOP Pixel. Le salon ISE servira de tremplin à la société pour trouver et convaincre de nouveaux clients et partenaires commerciaux. À cet effet, nous lancerons d'importantes campagnes de marketing, axées sur le perfectionnement et le développement continus des technologies microLED », a déclaré le PDG et président de Seoul Viosys, Lee Young-joo.

Seoul Viosys est le seul fabricant de composants à avoir remporté le prix de l'innovation dans la catégorie écrans au salon CES 2023 pour WICOP Pixel, sa technologie avancée d'écran microLED monopuce ne nécessitant ni microcâblage ni mise en boîtier.

À propos de Seoul Viosys

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans le domaine des LED UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse de nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D, et du système RGB monopixel « WICOP Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits LED UV (LEDinside, 2018). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits LED UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde (de 200 à 1 600 nm), notamment les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4 000 brevets relatifs à la technologie LED UV. Violeds, sa technologie phare de LED UV, équipe de nombreux secteurs d'activité en solutions optimales de stérilisation et désinfection rigoureuses (UVC), de régénération de la peau (UVB), de purification de l'eau/air et de cultures horticoles efficaces. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un important fabricant spécialisé dans les dispositifs optoélectroniques, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome et en initier la production de masse. En janvier 2020, Seoul Viosys a lancé sa technologie révolutionnaire « WICOP Pixel », susceptible de bouleverser totalement le marché des écrans. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur http://www.seoulviosys.com/en/, YouTube et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 11:35 et diffusé par :