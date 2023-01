Lancement mondial de « MIR M: Vanguard & Vagabond », le nouveau MMORPG de Wemade





Wemade a officiellement lancé son MMORPG « MIR M: Vanguard & Vagabond » (MIR M) dans plus de 170 pays le 31 janvier 2023.

« MIR M » est un MMORPG qui recrée l'univers de « The Legend of Mir 2 », la propriété intellectuelle représentative de Wemade qui a reçu beaucoup d'attention des joueurs du monde entier et suscité l'engouement pour les K-games. MIR M maximise les performances stratégiques uniques du jeu original avec des « grid battlegrounds » qui optimisent le plaisir des jeux tactiques et des « quarter-views » qui permettent aux utilisateurs d'identifier facilement la composition de la bataille.

Le jeu dispose également d'un nouveau système d'évolution avec un niveau élevé de liberté appelé Mandala, qui permet aux utilisateurs d'activer différents états et de personnaliser les personnages. « Hidden Valley Capture » et « Sabuk Castle Siege » permettent aux utilisateurs de rivaliser pour obtenir des récompenses économiques et du pouvoir.

Le jeton de jeu « DRONE » et le jeton de gouvernance « DOGMA » ont été ajoutés à MIR M pour créer une « économie interjeu » avec MIR4. Un service d'échange de NFT (jetons non fongibles) sera également lancé pour les personnages et les éléments de jeu à l'avenir.

Wemade prévoit de nombreux événements pour célébrer le lancement officiel de MIR M. La société organisera des événements spéciaux comme des Party Dungeons et des Dungeon Raids, offrira des Summon Tickets et d'autres éléments dans le cadre d'événements d'inscription quotidiens, et plus encore. Une fois que « DOGMA » et « DRONE » seront ajoutés au « Fusion depot » via le « Featured IMO » après le lancement officiel, les jetons seront remis aux détenteurs « Reflect » dans le cadre d'événements airdrop.

MIR M, qui prend en charge un total de 12 langues, peut être téléchargé via Google Play Store, Apple App Store et le site Web officiel.

Plus d'informations sur MIR M sont disponibles sur le site Web officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

