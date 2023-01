LES BONS GRAS AURONT LA CÔTE DURANT LA SAISON SPORTIVE!





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La saison du football bat présentement son plein à l'approche de la grande finale qui aura lieu d'ici quelques semaines. Ce sera l'occasion de redécouvrir une multitude de spécialités culinaires propres aux rassemblements sportifs en famille et/ou entre amis. Nachos, trempettes chaudes et pizzas seront à l'honneur au grand dam des résolutions santé pour la nouvelle année! Qu'à cela ne tienne, les Avocats du Mexique s'invitent à la partie pour allier plaisirs gourmands aux objectifs bien-être de tout un chacun.

Les raisons sont multiples pour intégrer ce bijou de fruit à son régime alimentaire !

UNE GAME DE FOOTBALL N'EST COMPLÈTE QU'AVEC UN BOL DE GUAC!

Un classique qui ne se démode pas pendant le match : le guacamole ! L'événement annuel représente un moment phare dans l'exportation des avocats du Mexique vers le Canada. En 2023, les Avocats du Mexique ont observé une augmentation significative de la consommation d'avocats au cours des semaines précédant le Grand Match. À l'intérieur des trois premières semaines de janvier, plus de 4,000 tonnes d'avocats se sont trouvé une place dans les épiceries canadiennes. Équivalent à environ 20 millions d'avocats frais entiers, ça en fait, du guac !

ON NE S'EN LASSE PAS, DES BONS GRAS!

Bons gras, vous avez dit? Eh oui! Les avocats sont le seul fruit (littéralement!) contenant des gras monoinsaturés et polyinsaturés, autrement décrits comme des « bons gras ». Avec un apport de plus de 75% de « bons gras » ainsi qu'une excellente source de fibres, vitamines et minéraux, il ne fait aucun doute que l'avocat se classe au palmarès des fruits aux pouvoirs nutritifs sensationnels. Quelques-uns de ses superpouvoirs permettent de maintenir un taux de cholestérol équilibré, réduire le risque de maladies cardiovasculaires et faciliter l'absorption des nutriments des autres aliments consommés. Les raisons sont multiples pour intégrer ce bijou de fruit à son régime alimentaire! L'exercice est d'autant plus facile grâce à sa grande versatilité et sa texture crémeuse, s'exprimant en cuisine sous formes salées et sucrées et agissant comme substitut idéal à la mayonnaise ou au beurre dans les sandwichs et les wraps, les desserts et les pâtisseries comme la tarte au chocolat ou les cupcakes. Pendant le Match, prenez soin de l'équipe avec des snacks délicieux ET sains comme ces jalapeño poppers farcis à l'avocat, ces frites d'avocats chipotle ou cette pizza au saumon fumé et à l'avocat.

En cette saison du football, laissez-vous inspirer par nos savoureuses recettes d'avocats santé ici.

UN CONCOURS À NE SURTOUT PAS MANQUER EN JANVIER !

Pour aider les Canadiens du Québec et de l'Ontario à se préparer au match, les Avocats du Mexique lancent le fameux concours « Guac Bowl » pour une seconde année consécutive. En 2023, les joueurs auront à reproduire 3 nouvelles recettes de guacamole : haricots noirs et tomates, baies de grenade et menthe fraîche ou l'ultime guac à 7 étages. Pour obtenir un maximum de points, après avoir choisi une recette, les joueurs devront récupérer les ingrédients dans un bol tout en évitant les pièges. Les tirages ont lieu chaque semaine, jusqu'au 1er février, pour une chance de gagner de beaux prix comme des télévisions intelligentes LED 43 pouces, des mélangeurs professionnels Ninja, des batteurs sur socles colorés Kitchenaid et de généreuses cartes-cadeaux. De quoi bien débuter l'année !

Vous pouvez participer tous les jours jusqu'au 1er février, ICI.

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Pour plus d'informations sur les Avocats du Mexique, visitez https://avocadosfrommexico.ca/fr/ ou suivez les Avocats du Mexique Canada sur Facebook et Instagram.

https://avocadosfrommexico.ca/fr/avo-101/

https://www.facebook.com/avocadosfrommexicoCA

https://www.instagram.com/avocadosfrommexico.ca/

SOURCE Les Avocats du Mexique

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 11:10 et diffusé par :