Mazda dévoile le tout nouveau Mazda CX-90 2024





Le VUS à trois rangées de sièges profite de la toute nouvelle plateforme axée sur la performance et propose de nouvelles motorisations électrifiées

RICHMOND HILL, ON, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc.a présenté aujourd'hui le tout premier Mazda CX-90 2024. Construit avec la toute nouvelle grande plateforme de Mazda, ce véhicule utilitaire sport à trois rangées de sièges sera le nouveau porte-étendard de la compagnie avec des proportions plus larges, plus longues et plus agressives, qui combinent parfaitement une apparence de haute performance avec un raffinement de classe mondiale. Le Mazda CX-90 est disponible avec de tout nouveaux groupes motopropulseurs électrifiés, incluant un moteur six cylindres en ligne turbo et une version hybride rechargeable, qui offrent aux conducteurs une performance et une efficacité améliorées.

« Chez Mazda, notre préoccupation première est d'offrir une expérience de propriété qui enrichit la vie de nos clients. À chaque lancement de nouveau véhicule, nous nous mettons au défi de progresser dans notre approche humanocentriste au design et à l'ingénierie », a déclaré Jeff Guyton, président et chef de la direction des Opérations nord-américaines de Mazda. « Le CX-90 offre une performance puissante et à très réactive, un design élégant et une technologie intuitive. Nous sommes très fiers du travail de notre équipe sur le CX-90, qui sera, nous en sommes convaincus, un véhicule révolutionnaire dans son segment. »

Comme tous les véhicules Mazda, le CX-90 a été conçu en pensant d'abord et avant tout au conducteur. Avec des sièges pour jusqu'à huit passagers, le CX-90 peut accueillir la famille et les amis sur trois rangées de sièges. L'espace de l'habitacle, la capacité de chargement, les caractéristiques de sécurité et plusieurs commodités ont été améliorés pour répondre à leurs besoins.

PERFORMANCE PUISSANTE ET TRÈS RÉACTIVE

Le CX-90 est construit sur une toute nouvelle grande plateforme qui comprend un moteur à l'avant et un agencement longitudinal favorisant la propulsion, afin d'élever encore plus la performance de conduite caractéristique à Mazda. Le CX-90 est équipé du Contrôle cinématique de la posture, qui a été utilisé pour la première fois sur le roadster MX-5, une fonction à contrôle informatique, qui supprime le relèvement de la carrosserie dans les virages serrés afin d'améliorer l'adhésion à la route et qui permet aux occupants de conserver une posture naturelle. Nous avons aussi mis une attention particulière à optimiser la rigidité de toute la carrosserie du véhicule et avons méticuleusement conçu les sièges et la suspension pour fournir un équilibre, un contrôle et une confiance accrus dans une variété de situations de conduite. Grâce à ces développements ingénieux et à la traction intégrale i-ACTIV de série, les conducteurs pourront profiter du plein potentiel des moteurs à grande puissance disponibles.

Le CX-90 est proposé avec un tout nouveau moteur six cylindres en ligne e-Skyactiv Turbo de 3,3 litres, offrant une puissance et un couple jamais égalés par un autre moteur à essence produit à grande échelle par Mazda, avec 340 chevaux et 369 lb-pi de couple, lorsqu'utilisé avec l'essence Super recommandée. Ce moteur est aussi équipé de M-Hybrid Boost (un système d'hybride léger) afin de fournir une efficacité de consommation sans compromettre sa performance remarquable. Le moteur électrique est placé entre le moteur et la boîte de vitesses, créant une accélération en douceur à partir de la position arrêtée, et permettant au moteur de propulser directement le CX-90 dans lorsqu'il se déplace à faible vitesse. Ce groupe motopropulseur engageant fournit au CX-90 une sensation de véhicule haut de gamme, une expérience de conduite toute en douceur, un son agréable et une grande efficacité.

Le nouveau groupe motopropulseur e-Skyactiv du VÉHR, ajusté spécifiquement pour le marché nord-américain, démontre une vitesse de réaction et une accélération qui correspondent aux attentes du conducteur. Une puissance et un couple étonnants de 323 chevaux et 369 lb-pi, lorsqu'utilisé avec de l'essence Super, fournit aux consommateurs le meilleur des deux mondes en termes de performance et d'efficacité. Le VÉHR est conçu pour fonctionner uniquement en mode électrique dans une variété de scénarios de conduite. Pour offrir aux propriétaires la flexibilité et la tranquillité d'esprit, le moteur quatre cylindres de 2,5 litres de Mazda, doté d'une admission finement ajustée pour améliorer le couple, a été adapté pour travailler conjointement avec un moteur électrique et une batterie à grande capacité de 17,8 kWh. Ceci est utile pour les longs trajets ou lorsque le conducteur a besoin d'une accélération maximale, comme lorsqu'il doit embarquer sur l'autoroute.

Tous les groupes motopropulseurs du CX-90 sont jumelés à une toute nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports, spécifiquement conçue pour les motorisations longitudinales électrifiées et les véhicules à grande plateforme. La boîte de vitesses à nombreux rapports, de même qu'un convertisseur de couple, permettent d'obtenir une accélération directe tout en améliorant l'efficacité du groupe motopropulseur.

DESIGN MAJESTUEUX

Le CX-90 possède des proportions bien pensées qui s'harmonisent tout aussi bien à son apparence haute performance qu'à son raffinement de classe mondiale, et il propose un intérieur ingénieux, avec un habitacle plus spacieux pour les familles et beaucoup d'espace de chargement pour répondre à leurs besoins.

La grande plateforme permet d'avoir une carrosserie et des ailes plus larges, de même qu'un empattement plus long, ce qui accentue la posture solide du CX-90 et rehausse son impression de performance. La carrosserie est conçue de manière à être fluide, avec des courbes élaborées avec soin, qui donnent au CX-90 une expression toujours changeante en raison des reflets de lumière et des zones d'ombre. Les garnitures de chrome disponibles sur la partie basse des pare-chocs accentuent sa largeur et son style intemporel, et des nouvelles jantes de 21 pouces à surface usinée et fini noir métallisé complètent la présence puissante du CX-90.

En même temps que le nouveau CX-90, Mazda présente sa plus récente couleur Takuminuri : Rouge Artisan. Cette option de peinture a été développée spécialement pour le CX-90; il s'agit d'une couleur sophistiquée et fortement saturée, qui traduit bien le mélange de raffinement et de performance du véhicule.

Le design majestueux du CX-90 se reflète tout autant dans l'habitacle, avec un intérieur qui donne une impression de véhicule coûteux, avec son tableau de bord soigné et le positionnement des bouches d'aération et les garnitures de chrome qui se prolongent sur les portes, offrant une apparence moderne et linéaire. Inspiré par l'esthétique japonaise traditionnelle, un sentiment de luxe et de confort est ressenti dans les trois rangées de sièges. Que ce soit dans les sièges avant ou les chaises capitaines disponibles, ou jusque dans la troisième rangée, plusieurs matériaux, comme du cuir Nappa, du bois et des tissus ton sur ton, se côtoient harmonieusement.

Un bel exemple est le tissu distinctif sur le tableau de bord qui est réuni avec des points de couture suspendus, qui sont directement inspirés des méthodes de reliure des livres et d'une technique de tissage japonaise nommée Kumihimo. Cette méthode utilise délibérément un espace négatif pour créer un design unique pour le CX-90 qui fait écho à sa filiation japonaise.

TECHNOLOGIE INTUITIVE ET SÉCURITÉ

Pour compléter l'intérieur raffiné, le CX-90 est équipé de plusieurs technologies nouvelles et évoluées, et de commodités qui rehaussent l'expérience de conduite, tout en offrant un confort luxueux et de la commodité à tous les occupants. Ceci comprend, parmi de nombreuses autres caractéristiques, des ports de charge USB-C, des bouches de ventilation et climatisation, de même qu'un éclairage intérieur amélioré.

Comme tous les autres véhicules Mazda, le CX-90 vise à obtenir la même reconnaissance relative à la sécurité que tous les autres produits Mazda, grâce à ses nombreuses caractéristiques de sécurité I-Activesense, comme le Système intelligent d'aide au freinage avant, la Surveillance des angles morts, le Régulateur de vitesse avec capteur radar de Mazda et d'autres nouvelles caractéristiques qui aideront à rehausser la confiance de tous les occupants.

Le CX-90 est aussi équipé d'écrans plus grands, accompagnés de boutons physiques qui s'harmonisent au style de l'intérieur. De nouvelles technologies de Mazda, comme un moniteur qui simule la vision à travers le véhicule, sont conçues pour aider au stationnement dans une variété de situations grâce à l'écran central de 12,3 pouces. Ces commodités bien pensées fournissent au conducteur une expérience fluide grâce aux technologies et au confort offert par le CX-90, tout en aidant le conducteur à se sentir en contrôle du véhicule.

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces des véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 détaillants. Pour des informations supplémentaires, visitez le site web destiné aux médias de Mazda Canada au www.fr.media.mazda.ca.

Suivez Mazda Canada sur Twitter et Instagram, en cherchant @MazdaCanada, et sur Facebook à l'adresse Facebook.com/MazdaCanada.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 11:00 et diffusé par :