InterVest élargit sa plateforme financière spécialisée en embauchant des cadres supérieurs





NEW YORK, 31 janvier 2023 /CNW/ -- InterVest Capital Partners (« InterVest »), un gestionnaire de placements de premier plan dans les secteurs verticaux du financement structuré, annonce l'expansion de sa plateforme financière spécialisée avec l'embauche de cadres supérieurs chevronnés. Les nouveaux membres de l'équipe se concentreront sur l'émission directe en crédit à la consommation, y compris la fourniture de capital aux prêteurs à la consommation, les achats de portefeuille, le capital structuré et la dette structurée.

L'équipe d'employés chevronnés, dirigée par Ari Rosenberg, passe de Sherman Capital Markets à InterVest et était auparavant à Citigroup Global Markets, où elle était responsable du financement et de la négociation d'actifs de consommation non hypothécaires, y compris les financements automobiles, les cartes de crédit et les prêts à tempérament.

« Notre portefeuille diversifié de plateformes financières spécialisées a connu une croissance considérable et s'est élargi pour inclure plusieurs entreprises de renom de crédit à la consommation. Nous sommes heureux d'améliorer les capacités d'émission directe, de prise ferme, de gestion d'actifs et de service d'InterVest dans les actifs de consommation grâce à l'ajout de cette équipe accomplie et à sa vaste expertise », a déclaré Steven Tenenbayev, directeur des placements d'InterVest Capital Partners.

« Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe d'InterVest, où une expertise de calibre mondial bénéficie d'un solide appui financier. Nous nous réjouissons à l'idée de nous appuyer sur l'expérience de l'équipe pour exécuter une combinaison de transactions complexes et importantes dans le domaine des finances spécialisées », a déclaré M. Rosenberg. Il a ajouté : « L'approche résolue d'InterVest à l'égard du risque correspond aux valeurs de notre équipe. J'ai travaillé avec Dave Mandel et Joel Gedzelman pendant des décennies; leur expertise en émission, en évaluation et en exécution dans le domaine du crédit à la consommation tirera parti de la plateforme et de la stabilité du capital d'InterVest pour contribuer à produire des résultats. »

À propos d'InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners est un conseiller en placements inscrit auprès de la SEC établi à New York, qui se spécialise dans les secteurs du financement reposant sur l'actif, du crédit-bail et d'autres secteurs verticaux du financement structuré. Avant le 1er janvier 2012, l'équipe d'investissement d'InterVest Capital Partners faisait autrefois partie des divisions du financement structuré et du développement des affaires du Wafra Investment Advisory Group (« WIAG »). Le WIAG a par la suite changé son nom pour Wafra Inc.

Depuis 1999, le programme de crédit-bail et de financement de l'entreprise a permis de créer plus de 120 fonds dont le capital engagé dépasse 14 milliards de dollars américains. À ce jour, tous les fonds basés sur les actifs et fonds à financement structuré ont atteint leur rendement actuel cible et réalisé leur objectif de rentabilité pour les investisseurs. Depuis 2004, l'entreprise a géré sept fonds immobiliers internationaux, un fonds de dettes immobilières et un fonds de titres de sociétés immobilières, en plus de gérer conjointement plus de 18 transactions d'immeubles multifamiliaux et immeubles de bureaux. Pour en savoir plus sur InterVest Capital Partners, consultez le site intervest.com.

Personne-ressource pour les médias

InterVest Capital Partners

425, avenue Park, 35e étage

New York, NY 10022

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990194/InterVest_Capital_Partners_logo.jpg

SOURCE InterVest Capital Partners

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 10:58 et diffusé par :