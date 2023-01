Les prix WeQual 2023 pour la région EMEA récompensent huit femmes dirigeantes avant-gardistes





Les prix WeQual sont conçus pour récompenser et mettre en avant des femmes cadres supérieurs possédant les qualités de leadership pour de futurs postes au sein de comités exécutifs. Elles constituent une étape essentielle vers la concrétisation de la mission de WeQual consistant à parvenir à l'égalité des sexes à la tête des plus grandes entreprises mondiales.

Les lauréates de cette année sont :

Catégorie Finance : Novera Khan , responsable des risques, Uniper

, responsable des risques, Catégorie Personnes : Abbie Cowan , ancienne responsable de la diversité, Atos

, ancienne responsable de la diversité, Catégorie Opérations : Arancha Torres González , responsable des ressources humaines, Europe du Sud et centrale, Capgemini

, responsable des ressources humaines, Europe du Sud et centrale, Catégorie Achats et chaîne d'approvisionnement : Angelique van der Burg , responsable du service des achats, Infineon

, responsable du service des achats, Catégorie Stratégie : Anca Marola , responsable des données du groupe, LVMH

, responsable des données du groupe, Catégorie Technologie : Hanna Helin , responsable mondiale de l'innovation technologique, Bureau du responsable de la technologie, groupe London Stock Exchange

, responsable mondiale de l'innovation technologique, Bureau du responsable de la technologie, Catégorie Spécialiste : Anna Maria Reforgiato Recupero , directrice des investissements, Generali International, Generali

, directrice des investissements, Generali International, Catégorie Présidente : Elaine Jones, vice-présidente et responsable des affaires réglementaires pour les maladies respiratoires et l'immunologie, AstraZeneca

Toutes les candidatures pour les prix ont été évaluées anonymement, les finalistes étant déterminées par un panel d'intervieweurs occupant un poste de direction. Le panel de cette année incluait le président de Rolls-Royce, le PDG de Bureau Veritas, le PDG de Sanofi et le PDG de Coca-Cola HBC.

La fondatrice de WeQual, Katie Litchfield, a déclaré : « À la vitesse à laquelle les choses évoluent aujourd'hui, nous ne parviendrons pas à la parité des sexes avant 2154. C'est tout simplement inacceptable. Il a été prouvé à maintes reprises que les sociétés comptant plus de femmes à des postes de direction ont de meilleurs résultats. Tant que nous n'atteindrons pas la parité dans l'équipe dirigeante, non seulement nous discriminons les femmes et envoyons un message négatif aux jeunes générations, mais aussi nous ne donnons pas à nos entreprises toutes les chances de prospérer. »

Pour contribuer à accélérer l'égalité des sexes, WeQual a également lancé la plateforme en ligne "WeQual Global". Cette plateforme fournit à ses membres des informations sur les événements réguliers, des groupes de réflexion, un coaching entre pairs et un accès instantané à un répertoire mondial de femmes WeQual, créant les conditions parfaites pour collaborer avec des leaders d'opinion dans certaines des plus grandes sociétés au monde.

À PROPOS DE WEQUAL

La mission de WeQual consiste à créer un monde des affaires meilleur en favorisant l'égalité des genres au niveau de la direction des plus grandes entreprises mondiales. Les trophées WeQual représentent le principal moyen pour identifier et présenter des femmes remarquables, prêtes à intensifier leurs efforts pour rejoindre leur comité exécutif mondial.

