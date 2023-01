Botify dévoile Botify Activation pour accélérer la mise sur le marché et la découverte des contenus des marques les plus ambitieuses





Botify, plateforme leader du performance marketing pour le référencement naturel, annonce le lancement de Botify Activation, une solution qui permet aux entreprises de reprendre le contrôle sur la façon dont les moteurs de recherche et les consommateurs trouvent leurs produits et services en ligne de manière organique.

Nouveau service clé de la plateforme Botify, qui comprend déjà Botify Analytics et Botify Intelligence, Botify Activation s'appuie sur les données de performance d'un site web pour permettre aux marques d'être plus facilement visibles sur les moteurs de recherche. En permettant l'optimisation de sites et contenus à grande échelle et de manière automatisée, Botify Activation offre ainsi aux marques la possibilité d'accélérer la façon dont les moteurs de recherche découvrent et interprètent les pages de leurs sites web - améliorant ainsi la vitesse de mise sur le marché des produits tout en augmentant l'efficacité des équipes.

Plus précisément, Botify Activation est doté des fonctionnalités suivantes :

SpeedWorkers : fournit des pages intégralement rendues aux moteurs de recherche, ce qui permet d'augmenter le nombre de contenus explorés, indexés, et au final trouvés, dans le but de générer plus de trafic et de revenu.

fournit des pages intégralement rendues aux moteurs de recherche, ce qui permet d'augmenter le nombre de contenus explorés, indexés, et au final trouvés, dans le but de générer plus de trafic et de revenu. PageWorkers : donne la capacité aux marques d'automatiser, rapidement et à grande échelle, les modifications pour le référencement naturel de leur site web.

donne la capacité aux marques d'automatiser, rapidement et à grande échelle, les modifications pour le référencement naturel de leur site web. FastIndex : génère des plans de sites (sitemaps) optimisés facilement pour garantir que les moteurs de recherche priorisent les contenus les plus importants.

« Botify Activation nous a prouvé que nos pages stratégiques - celles qui génèrent les ventes essentielles de notre activité - sont trouvées à la fois par les moteurs de recherche et nos potentiels clients. Nous avons pu constater une croissance substantielle du chiffre d'affaires lié à ces pages de produits, ce qui est primordial durant les périodes de vacances mais aussi pour le reste de l'année » témoigne Dave Han, VP of Product, Neiman Marcus Group.

À l'ère du digital, il est crucial de rester maître de la façon dont les consommateurs arrivent au contenu via la recherche organique, tout en s'assurant que les moteurs de recherche aient accès aux contenus les plus précieux de la marque. En effet, une récente enquête menée par Botify révèle qu'un tiers des internautes aux États-Unis et au Royaume-Uni préfèrent changer les termes de leur recherche, plutôt que de cliquer sur plusieurs pages de résultats, s'ils ne sont pas satisfaits des premiers résultats affichés. Botify Activation assure que les consommateurs trouvent les pages les plus pertinentes et stratégiques du site web de la marque lors de leur recherche initiale, créant ainsi les points de contact pour maximiser les revenus en ligne et réduire les opportunités manquées de se connecter à de potentiels clients.

« La période d'incertitude économique que nous traversons oblige les entreprises à faire plus avec moins pour augmenter leur rentabilité. Botify Activation répond à ce défi en permettant aux professionnels du référencement naturel (SEO) d'automatiser leurs changements sur les sites web afin de garantir une visibilité optimale », affirme Adrien Menard, CEO de Botify. « Avec des optimisations désormais déployées en quelques minutes et non plus en plusieurs mois, pour chaque dollar investi dans Botify Activation, il est possible de générer 3 fois plus de retour sur investissement qu'avec des campagnes publicitaires traditionnelles. »

« Grâce à Botify Activation, nous pouvons rapidement répondre aux opportunités saisonnières sur notre site web en effectuant des optimisations sur le référencement naturel à grande échelle, et ce, sans aucune ressource de développement. La plateforme nous a notamment permis d'insérer les mots-clés les plus pertinents du Black Friday sur toutes nos pages produits en quelques minutes. Sans Botify Activation, il nous aurait sans doute fallu des mois » témoigne Wayne Burden, Head of SEO, Ecco.

Par ailleurs, la même enquête fait ressortir que plus de la moitié des répondants préfèrent parfois suivre ou changer de marque après une recherche sur le web. Cela montre que toucher les consommateurs au bon moment dans leur parcours de recherche est essentiel pour établir et renforcer la confiance ? et ainsi avoir un impact sur le résultat final et le chiffre d'affaires.

À propos de Botify

Botify est un éditeur de logiciels SaaS spécialisé en référencement naturel. Ses différentes solutions permettent de renforcer l'expérience digitale des marques en rendant leur contenu et pages stratégiques plus faciles à trouver sur les moteurs de recherche. Botify utilise des données exclusives permettant des analyses approfondies et une meilleure compréhension de ce qui se cache derrière le ROI du référencement naturel ; elles permettent d'assurer et d'augmenter le trafic web organique de plus de 500 marques dans différents secteurs (Fnac Darty, Carrefour, L'Oréal, Luxottica, The New York Times, Expedia,...). Botify offre ainsi de nombreuses opportunités pour augmenter la pertinence des résultats en ligne, la rentabilité et l'autorité de la marque à grande échelle.

