Cybertrust Japan intègre des clés privées renforcées par l'informatique quantique de Quantinuum dans sa nouvelle plateforme d'authentification IoT





La première autorité de certification commerciale du Japon intègre la solution Quantum Origin de Quantinuum pour renforcer les protections de sécurité des appareils IoT contre les menaces actuelles et futures

CAMBRIDGE, Angleterre, et BROOMFIELD, Colorado, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Quantinuum , la première entreprise mondiale d'informatique quantique intégrée, a annoncé aujourd'hui que Cybertrust Japan Co., Ltd., la première autorité de certification du Japon, a intégré ses clés privées renforcées par l'informatique quantique Quantum Origin dans une nouvelle plateforme d'émission et de distribution de certificats pour les appareils IoT afin d'assurer des communications sécurisées aujourd'hui et à l'avenir.

La nouvelle infrastructure d'authentification de Cybertrust Japan pour l'émission et la distribution de certificats à haut débit pour de grands volumes d'appareils IoT comprend les algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC) sélectionnés par le NIST. L'autorité de certification protège davantage les appareils contre les menaces actuelles et futures en intégrant la solution Quantum Origin de Quantinuum, la seule solution cryptographique qui exploite la puissance des ordinateurs quantiques pour générer des clés renforcées par l'informatique quantique.

« L'intégration de Quantum Origin assure à nos clients qu'ils peuvent construire des solutions innovantes basées sur l'IoT sur une plateforme en laquelle ils peuvent avoir confiance pour offrir vitesse et sécurité accrue, y compris la prise en charge des algorithmes post-quantiques. Par conséquent, les clients et les partenaires peuvent utiliser et vendre nos services de certification en toute sécurité sur le long terme », a déclaré Yasutoshi Magara, président et PDG de Cybertrust Japan. « Nous souhaitons promouvoir les activités visant à réaliser une société sûre et sécurisée en collaboration avec Quantinuum. »

Les appareils IoT utilisent généralement des certificats pour authentifier leur connexion à d'autres appareils ou réseaux afin de prouver qu'il s'agit d'appareils de confiance. Le défi, lors de la fourniture et de la gestion des certificats par le biais de ces appareils, est complexe en raison du volume d'appareils qui tentent de se connecter aux réseaux et de la nécessité de fournir un accès rapide aux données. Les mesures de sécurité doivent être robustes tout en permettant des communications en temps réel.

« Cybertrust Japan et Quantinuum ont montré qu'une solution avancée basée sur l'informatique quantique comme Quantum Origin peut être intégrée de manière transparente dans l'infrastructure d'authentification pour renforcer la génération de clés et de certificats. Cybertrust Japan est le premier fournisseur de certification au monde à prendre en charge les clés renforcées par l'informatique quantique grâce à Quantum Origin », a déclaré Duncan Jones, responsable de la cybersécurité chez Quantinuum. « À mesure que l'utilisation des appareils IoT se développe, les entreprises doivent s'assurer que leurs appareils disposent d'une protection de pointe contre les cyberattaques de plus en plus sophistiquées qui menacent leurs données et leurs actifs les plus précieux. Quantum Origin est la seule solution au monde qui fournit des clés de chiffrement générées par des ordinateurs quantiques offrant aux clients une capacité inégalée de renforcer les mesures de sécurité existantes et de réduire leur risque d'exposition à des attaques avancées basées sur le chiffrement. »

La plateforme IoT sécurisée de Cybertrust Japan protège les appareils finaux tout au long du cycle de vie du produit, de la conception des semi-conducteurs à la mise en oeuvre des appareils jusqu'à leur élimination finale. La plateforme IoT sécurisée crée des certificats de sécurité pour le processus de fabrication afin de protéger le matériel, de rendre le processus de fabrication traçable et de fournir une garantie contre les défauts à long terme. Le produit comprend également une plateforme de gestion des appareils pour permettre des mises à jour sécurisées du système d'exploitation et des logiciels, en plus de sécuriser les données créées et transmises par les appareils.

À propos de Cybertrust Japan

En tant que première autorité de certification commerciale du Japon, Cybertrust Japan fournit des services d'authentification et de sécurité ainsi que des services Linux/OSS pour les domaines sur site, dans le cloud et embarqués en appliquant la technologie MIRACLE du noyau LINUX et la connaissance des logiciels open source (OSS). En combinant ces technologies et une profonde expertise en matière de sécurité, l'entreprise encourage également les services qui soutiennent la fiabilité des services clients en prouvant l'exactitude « des personnes, des choses tangibles et des choses intangibles » pour l'IoT et d'autres domaines de pointe. Cybertrust Japan s'engage à réaliser une société sûre et sécurisée avec des technologies hautement spécialisées et neutres pour les infrastructures informatiques.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est la plus grande entreprise d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et des middlewares de premier rang de Cambridge Quantum. Fondée sur la science et animée par un esprit d'entreprise, Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. Son objectif est de créer des solutions quantiques évolutives et commerciales pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde dans des domaines tels que l'énergie, la logistique, le changement climatique et la santé. L'entreprise emploie plus de 480 personnes, dont 350 scientifiques, sur neuf sites répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Japon.

