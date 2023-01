Pour la sixième année d'affilée, la Banque Scotia figure dans l'indice d'égalité des genres (GEI) de Bloomberg





TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia figure dans l'indice d'égalité des genres (GEI) 2023 de Bloomberg, indice de référence qui suit la performance de sociétés cotées en bourse s'étant engagées à faire preuve de transparence quant à la communication de leurs données sur les genres.

« La Banque Scotia est déterminée à être l'employeur de choix des talents issus de la diversité; elle veut créer une culture où la réussite des femmes est soutenue, où celles-ci peuvent exploiter tout leur potentiel, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines à la Banque Scotia. Faire partie de l'indice GEI de Blomberg pour une sixième année de suite, c'est un bon indicateur de notre engagement en matière de diversité de l'effectif, d'égalité des genres et de transparence sur les données relatives aux genres. »

Le cadre de référence de l'indice GEI est mis à jour annuellement pour tenir compte des nouvelles pratiques exemplaires. Il repose sur cinq piliers qui donnent aux sociétés un modèle pour évaluer les principaux indicateurs sociaux permettant de s'attaquer à l'inégalité dans le milieu de travail. Plus de 70 indicateurs sont répartis dans les cinq piliers :

Leadership et bassin de talents

Équité et parité salariales

Culture inclusive

Politiques de lutte contre le harcèlement sexuel

Perception de la marque

Réalisations de la Banque Scotia pour prioriser l'égalité et l'inclusion des femmes :

Identification, perfectionnement et avancement des femmes dans tous les secteurs et tous les échelons de l'entreprise - la Banque Scotia concrétise l'inclusion des genres par diverses initiatives visant à bâtir un solide bassin de talents, notamment en éliminant les préjugés dans les processus de recrutement et de promotion et en établissant des objectifs inspirants pour les postes de vice-président et les échelons supérieurs. Tout au long de l'année, la Banque Scotia organise diverses activités de recrutement des femmes sur les campus, pour tous nos secteurs d'activités. En 2022, 52 pour cent des stagiaires au Canada et 57 pour cent des associées participant aux programmes par rotation des nouveaux diplômés s'identifiaient comme des femmes.

et 57 pour cent des associées participant aux programmes par rotation des nouveaux diplômés s'identifiaient comme des femmes. Augmentation de la représentation des femmes aux postes de haute direction - 42 pour cent des postes de vice-président et d'un échelon plus élevé au Canada sont occupés par des femmes, une croissance de 11 pour cent depuis 2013. À l'échelle mondiale, cette proportion est de 38 %.

sont occupés par des femmes, une croissance de 11 pour cent depuis 2013. À l'échelle mondiale, cette proportion est de 38 %. Présence pour une deuxième année de suite dans le palmarès Women Lead Here du Globe and Mail, qui reconnaît les grandes entreprises canadiennes où la mixité des cadres supérieurs est remarquable.

du Globe and Mail, qui reconnaît les grandes entreprises canadiennes où la mixité des cadres supérieurs est remarquable. Présence de deux vice-présidentes de la Banque Scotia dans le palmarès des meilleurs cadres supérieurs établi par Report on Business , une initiative éditoriale annuelle célébrant des cadres supérieurs exceptionnels du Canada occupant un autre poste que celui de chef de la direction.

, une initiative éditoriale annuelle célébrant des cadres supérieurs exceptionnels du occupant un autre poste que celui de chef de la direction. Nomination de Pamela Allen au poste de cheffe de la direction de Gestion financière MD, première femme à occuper ce poste.

au poste de cheffe de la direction de Gestion financière MD, première femme à occuper ce poste. Participation active de la Banque Scotia au Plan d'action sur le leadership en matière d'égalité entre les genres - cette initiative du Réseau canadien du Pacte mondial des Nations unies contient un outil d'évaluation appelé « Modèle de maturité » et des bases de données qui permettent de mettre en place des solutions afin de faire tomber les obstacles systémiques, culturels et institutionnels dans le but d'atteindre l'égalité des genres dans le milieu de travail.

Bonification du programme d'avantages sociaux de la Banque Scotia en 2023 pour les employés du Canada - congé de huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et de huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. Cette nouvelle norme a déjà été mise en place à Trinité-et- Tobago , aux Bahamas , aux îles Caïmans et aux îles Turks et Caicos entre autres. D'ici 2025, elle sera en place dans 24 pays où la Banque exerce des activités, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou.

- congé de huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et de huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. Cette nouvelle norme a déjà été mise en place à Trinité-et- , aux , aux îles Caïmans et aux îles Turks et Caicos entre autres. D'ici 2025, elle sera en place dans 24 pays où la Banque exerce des activités, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD - programme complet qui en est à sa quatrième année. L'initiative offre du financement, du soutien et du mentorat aux femmes qui dirigent ou sont propriétaires d'une entreprise et qui veulent faire progresser leur carrière et bien gérer leur patrimoine. En 2022, l'initiative au Canada a rehaussé son engagement à déployer du capital auprès d'entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes pour le porter à 10 milliards de dollars d'ici 2025. L'initiative est aussi lancée au Chili, en Jamaïque et au Costa Rica pour accroître l'impact du programme là où la Banque Scotia est présente.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, consultez https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :