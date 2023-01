Pour la fonction publique, les collèges et Pinel - Le SPGQ dépose ses demandes salariales





QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) vient de déposer ses demandes salariales au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en vue du renouvellement de la convention collective du personnel professionnel des unités d'accréditation fonction publique, collèges et Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Pour ses quelque 25 000 membres dont la convention actuelle viendra à échéance le 31 mars 2023, le SPGQ demande au SCT un contrat de travail d'une durée de trois ans. Le syndicat souhaite que ce contrat soit assorti d'augmentations salariales de 6,5 % en 2023, de 5,5% en 2024 et de 5,5% en 2025. Ces pourcentages pourraient être revus à la hausse si l'inflation excède 3 % en 2023 et 2 % en 2024 et 2025.

En outre, le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec demande un rattrapage salarial sur six ans - le rattrapage devra se poursuivre trois ans après l'échéance de la convention collective - ainsi que des dispositions pour la perte du pouvoir d'achat, notamment pour le taux d'inflation très élevé en 2022.

Enfin, le SPGQ veut pour ses membres une clause calquée sur l'indice des prix à la consommation pour protéger le pouvoir d'achat du personnel professionnel contre l'inflation pour les trois prochaines années. Il demande aussi au SCT de réduire le nombre d'échelons salariaux à 10, en procédant à l'élimination des huit premiers échelons.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente près de 33 000 spécialistes, dont environ 23 670 dans la fonction publique, 5?770 à Revenu Québec et 3 470 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

