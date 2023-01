GOLDFLARE IDENTIFIE LA STRUCTURE CONDOR-1 SUR 700 MÈTRES ET EXTENSIONNE LE PROGRAMME DE FORAGE





PIEDMONT, QC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Goldflare Exploration inc. (TSXV : GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») annonce les premiers résultats d'une deuxième phase de forage sur la propriété Syénite Condor située à 35 km au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda.

Les résultats d'analyse des six premiers sondages totalisant 997 mètres ont été reçus avec comme meilleurs résultats 0,97 g/t sur 4,9 mètres, suivi de 0,7 g/t sur 5,9 mètres du trou CDR-22-14. (détails dans le tableau suivant).

Le nouveau sondage minéralisé est situé à environ 200 mètres au nord-ouest de la découverte initiale de Condor-1 (communiqué de presse Goldflare du 3 mars 2022).

Les six sondages présentés démontrent une forte altération aurifère développée dans des intrusions de syénite porphyrique hématisée et fracturée. Ce type particulier de roche est étroitement lié au système aurifère. Ceci est reflété par un signal aurifère variant entre 0,01 et 0,1 g/t développé sur des longueurs forées variant entre 5 mètres et 150 mètres.

La société poursuit les travaux avec des forages supplémentaires prévus pour tester certaines des cibles couvrant environ quatre kilomètres carrés dans l'intrusion de syénite de Cléricy. Ces cibles, couvertes par le mort-terrain, ont été définies à l'aide d'une combinaison de géochimie du sol et d'un levé au sol IP soutenu par une cartographie structurale.

« Nous sommes enthousiasmés par le premier résultat obtenu dans le trou CDR-22-14. Avec moins de 2 000 mètres forés à date sur la propriété, nous pouvons dire que nous avons trouvé des indicateurs prometteur de la proximité d'un système aurifère possiblement important.

Le réseau de structures minéralisées identifiées par nos travaux est proche de la surface et son association avec des anomalies aurifères étendues sont rarement observées dès les permières phases de travaux sur une propriété.

Notre but est de savoir à quel point nous sommes proches d'une zone minéralisée prometteuse reliée à un système aurifère de type disséminé qui pourraient présenter des ressemblances avec des gisements et des mines connues dans la région. Nous sommes au tout début de l'histoire du projet Syénite Condor qui a commencé en 2021. Goldflare a tout mis en place pour progresser à grand pas afin de tester la cible et de mettre en évidence un potentiel aurifère. » Ghislain Morin, Président.

Résultats

Le programme de forage visait initialement à tester l'extension latérale de l'indice aurifère Condor-1 sur une distance d'environ sept cents mètres (700m) en utilisant des sondages de cent cinquante mètres forés à un espacement moyen de cinquante (50m) mètres.

Les sondages CDR-22-13 à CDR-22-15 sont étroitement liés à l'emplacement de l'indice Condor-1. Ils sont répartis à moins de 250 mètres de la découverte initiale, forés suivant un patron en quinconce. Les trous CDR-22-17 et CDR-22-18 ont été forés sur une anomalie géophysique située à environ sept cents (700m) mètres des premiers sondages.

Coord-UTMnad83,Z17 DDH_No De: A : Longueur

(m) Au_g/t 659295E-5364945N CDR-22-13 Aucune valeur >0,2 g/t











659243E-5365006N CDR-22-14 19,1 20 4,9 0,97

Incl. 20 23 3 1,48



37,6 43,5 5,9 0,7

Incl. 41,2 42,2 1 2,84











659235E-5365084N CDR-22-15* 109 112 3 0,23



135 139,8 4,8 0,23











659243E-5365006N CDR-22-16 Aucune valeur >0,2 g/t











658885E-5365337N CDR-22-17 11,1 12,6 1,5 0,29











658861E-5365361N CDR-22-18 134,1 135 0,9 0,32













Remarque : Les intervalles sont présentés sous forme de longueur forée. L'épaisseur réelle est évaluée dans la plage de 70 à 80 % sur la base d'intervalles préliminaires.

* Résultats chevauchant la bordure de claims avec IAMgold

La minéralisation identifiée est située dans la bordure Est de l'intrusion Est de Cléricy, encaissée dans un réseau de dykes de syénite porphyrique fortement altérée qui recoupe la masse intrusive principale.

Ce contexte favorable peut être tracé sur plus de 2km par un fort contraste magnétique. La signature du système aurifère identifiée jusqu'à présent dans la continuité de l'indice Condor-1 est d'environ 200 mètres. L'interprétation et la modélisation sont en cours afin de déterminer la meilleure orientation possible de l'enrichissement aurifère.

QAQC

La position des trous de forage a été prise à l'aide d'un GPS portatif, ce qui implique une incertitude de quelques mètres. La direction des trous de forage a été établie à l'aide d'un instrument Reflex EZ-TRAC TM. Les carottes sont sciées en deux dans une installation sur place. Les sacs d'échantillons sont livrés du terrain au Laboratoire Expert inc. à Rouyn-Noranda, puis sont analysés à l'aide d'une pyroanalyse standard avec collecte au plomb sur une fraction de pulpe 30 grammes. L'or est dosé par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) pour des résultats allant jusqu'à 3 g/t. Les résultats supérieurs à 3 g/t sont réanalysés par gravimétrie. Le contrôle qualité comprend des échantillons standards, des blancs, des doublons de préparation et des doublons d'échantillons pris à intervalles réguliers.

Au sujet du projet Syénite Condor

Le projet Condor est situé à environ 35 km au nord-est de Rouyn-Noranda, au Québec, dans le prolongement est de la faille Porcupine-Destor. La propriété fait partie d'un ensemble de titres miniers couvrant 2 910 hectares où Goldflare détient un intérêt. Le projet partage une frontière avec IAMgold, qui prépare le développement du projet Fayolle.

Une découverte d'or en surface a été faite en 2021 lors d'un premier programme de prospection. Les mois suivants ont vu l'achèvement de divers travaux d'exploration tels que le décapage de l'indice Condor-1, un levé de géochimie de sol doublé d'un levé géophysique au sol OreVision R. Un premier programme de forage de douze sondages courts a réussi a recoupé une structure aurifère sur une largeur interprétée d'environ 100 mètres (Exploration Goldflare, 3 mars 2022).

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été examinée par Martin Demers, géo. (ogq no 770), consultant pour Exploration Goldflare et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur la divulgation des projets miniers.

