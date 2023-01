Stratégie gouvernementale de développement durable : L'Ordre des ingénieurs du Québec dépose ses recommandations et offre sa collaboration pour favoriser la réussite de la Stratégie





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec dépose aujourd'hui ses recommandations visant à améliorer la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 dans le cadre de la consultation parlementaire qui commence ce matin.

L'Ordre adhère aux objectifs de la Stratégie. Rappelons que les ingénieures et les ingénieurs possèdent une expertise qui en fait des acteurs clés du développement durable. Dans ce contexte, les propositions de l'Ordre visent à rassembler les conditions de succès afin de faire du développement durable un élément central de notre bien-être collectif.

« La profession d'ingénieur est pleinement motivée à apporter sa contribution afin de répondre aux défis du développement durable et de la lutte aux changements climatiques. Dans une perspective de protection du public, nous devons arrimer collectivement nos efforts pour assurer un avenir durable aux générations futures. La Stratégie gouvernementale de développement durable constitue une des avenues importantes pour y parvenir », a déclaré la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA.

Le mémoire de l'Ordre regroupe une série de propositions concrètes, dont voici un aperçu :

Main-d'oeuvre

L'Ordre propose la création d'un chantier sur la main-d'oeuvre et les compétences en développement durable auquel il souhaiterait participer, de concert avec les autres acteurs socioéconomiques pertinents. L'adaptation aux changements climatiques et la mise en place des meilleures pratiques en matière de développement durable requerront en effet une main-d'oeuvre compétente et qualifiée.

Plus largement, l'Ordre des ingénieurs du Québec offre au gouvernement du Québec sa collaboration afin de participer à la Stratégie. La mission de protection du public de l'Ordre et sa connaissance des ingénieurs et ingénieures constituent des atouts importants pour stimuler l'adoption de pratiques et d'un savoir-faire qui appuient les objectifs du développement durable. D'autres ordres professionnels pourraient aussi apporter leur contribution à la Stratégie.

L'État comme levier

L'Ordre est également d'avis que l'exemplarité de l'État est une clé essentielle à l'atteinte des objectifs de la Stratégie.

La voie des marchés publics constitue un des leviers pour y parvenir. La Stratégie prévoit notamment l'intégration de critères de qualité et de durabilité dans les marchés publics. L'Ordre appuie ces orientations et encourage le gouvernement à agir vigoureusement sur ce plan en se fixant des objectifs ambitieux d'achat responsable.

Dans une perspective d'économie circulaire, l'Ordre propose également la création d'un chantier visant à coordonner les meilleures pratiques en construction verte, ou à intégrer les projets de construction au chantier déjà prévu sur les marchés publics.

Évaluation et prévention des risques

Pour atteindre ses objectifs en développement durable, le Québec doit pouvoir compter sur un secteur privé innovant qui intègre les meilleures pratiques, notamment en ce qui a trait aux technologies de l'information. Afin de tirer pleinement profit de ces innovations, l'Ordre propose de prévoir des stratégies pour limiter la vulnérabilité aux risques technologiques, dont ceux liés à la cybersécurité.

« L'Ordre des ingénieurs du Québec est fier de participer au succès de la Stratégie par l'entremise de ses recommandations. Nous nous portons également volontaires pour contribuer activement à sa mise en oeuvre, en collaboration avec les différentes parties prenantes », a conclu Mme Larivière-Mantha.

Le mémoire de l'Ordre contient plusieurs autres recommandations et peut être consulté à la page suivante.

En bref

En 2020, l'Ordre s'engageait pour la toute première fois formellement dans la voie du développement durable avec une série d'engagements. C'est dans l'esprit de ces engagements que l'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Les changements climatiques et le développement durable arrivent en tête de liste des sujets que les membres de l'Ordre jugent prioritaires, selon un sondage réalisé en 2021. (1)

Au sein du grand public, plus de 9 personnes sur 10 considèrent que les ingénieurs et les ingénieures jouent un rôle assez ou très important pour assurer un développement durable dans le cadre des projets qu'ils et elles réalisent.(2)

(1) Sondage CROP réalisé auprès des membres de l'Ordre du 30 août au 16 septembre 2021, 3367 ingénieures et ingénieurs répondants.

(2) Sondage CROP réalisé auprès du grand public du 30 août au 8 septembre 2021, 1000 personnes répondantes.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

